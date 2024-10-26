Ливан готов сыграть с Россией: «Матч возможен в будущем. Сейчас приоритетом является окончание войны в нашей стране»
В Ливане заявили о желании сыграть с Россией.
«Мы надеемся, что сможем сыграть со сборной России в будущем. Но на сегодняшний день приоритетом является окончание войны в Ливане, а после этого, конечно, сборная планирует провести несколько международных матчей, среди которых возможна игра и с российской командой.
Пока война остановила все действия нашей футбольной ассоциации, из-за чего матчи на данный момент невозможны», – сказала пресс-секретарь Ассоциации футбола Ливана Фатен Аби Фарай.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
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