Гави: «После травмы я стал лучше и как человек, и как одноклубник. Теперь гораздо больше ценю все вокруг»
Гави рассказал, как изменился после тяжелой травмы.
Хавбек «Барселоны» пропустил почти год из-за повреждения «крестов» и мениска.
«Я научился многому, потому что теперь ты гораздо больше ценишь все вокруг. Этот урок пригодится мне в жизни.
У меня была сложнейшая травма, но после нее я стал лучше и как человек, и как одноклубник», – сказал Гави.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости