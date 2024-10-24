Суверенный фонд Саудовской Аравии может быть заинтересован в покупке «Челси».

The Independent передает, что «Ньюкасл » не пользуется достаточной популярностью и «не генерирует громких заголовков», и это не вполне устраивает руководство PIF.

В мире футбола «есть ощущение», что саудовцы нацелены на приобретение более крупного клуба. Ходят слухи как насчет «Челси », так и по поводу «Ливерпуля ».

Даже финансовые проблемы «Барселоны» рассматриваются как потенциальная возможность договориться о приобретении ее доли.