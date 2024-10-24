Саудовцам интересна покупка «Челси» или «Ливерпуля», а проблемы «Барселоны» с финансами рассматриваются как шанс приобрести ее долю (The Independent)
Суверенный фонд Саудовской Аравии может быть заинтересован в покупке «Челси».
The Independent передает, что «Ньюкасл» не пользуется достаточной популярностью и «не генерирует громких заголовков», и это не вполне устраивает руководство PIF.
В мире футбола «есть ощущение», что саудовцы нацелены на приобретение более крупного клуба. Ходят слухи как насчет «Челси», так и по поводу «Ливерпуля».
Даже финансовые проблемы «Барселоны» рассматриваются как потенциальная возможность договориться о приобретении ее доли.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Independent
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