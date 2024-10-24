«Наполи» провел в метро командную фотосессию на сезон-2024/25: «Эта фотография – символ единения с городом»

«Наполи» выбрал локацию в метро для командной фотосессии на сезон-2024/25.

Съемки прошли в сотрудничестве с компанией ANM – основным поставщиком городского транспорта в Неаполе.

«Продолжаем развивать художественные красоты нашего города в рамках проекта Proud to be Naples. На этот раз мы планируем привлечь внимание всего мира к сказочному проекту «Станции искусства».

«Наполи » хочет объединиться со всеми достоинствами города, и мы благодарим Неаполь и ANM за начало сотрудничества, цель которого – оповестить мир об инновационных проектах, знаменующих неаполитанский ренессанс», – заявил директор по международному развитию «Наполи» Томмазо Бьянкини.

«Гордимся тем, что станция Chiaia на линии 6 была выбрана для создания этой знаковой фотографии – символа единения с городом», – сказал генеральный директор ANM Франческо Фаво.

Фото: ilmattino.it