«МЮ» просматривал Кварацхелию и Буонджорно. Хвича просит у «Наполи» 8 млн евро в год по новому контракту (TuttomercatoWeb)
«Манчестер Юнайтед» следит за двумя игроками «Наполи».
Как сообщает TuttomercatoWeb, скауты английского клуба просматривали вингера Хвичу Кварацхелию и защитника Алессандро Буонджорно на матче «Наполи» с «Эмполи» (1:0). Грузинский футболист забил победный гол с пенальти.
За Буонджорно неаполитанцы могут запросить около 70 миллионов евро. Потенциальная стоимость Кварацхелии неясна – сейчас он ведет переговоры о продлении контракта с итальянским клубом и запрашивает зарплату на уровне 8 млн евро в год. Сейчас он зарабатывает 1,8 млн евро за сезон.
Ожидается, что в случае подписания нового соглашения отступные Хвичи составят около 100 миллионов евро.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: TuttomercatoWeb
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости