«МЮ» просматривал Кварацхелию и Буонджорно. Хвича просит у «Наполи» 8 млн евро в год по новому контракту (TuttomercatoWeb)

«Манчестер Юнайтед» следит за двумя игроками «Наполи».

Как сообщает TuttomercatoWeb, скауты английского клуба просматривали вингера Хвичу Кварацхелию и защитника Алессандро Буонджорно на матче «Наполи » с «Эмполи» (1:0). Грузинский футболист забил победный гол с пенальти.

За Буонджорно неаполитанцы могут запросить около 70 миллионов евро. Потенциальная стоимость Кварацхелии неясна – сейчас он ведет переговоры о продлении контракта с итальянским клубом и запрашивает зарплату на уровне 8 млн евро в год. Сейчас он зарабатывает 1,8 млн евро за сезон.

Ожидается, что в случае подписания нового соглашения отступные Хвичи составят около 100 миллионов евро.