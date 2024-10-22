Рафинья о болельщиках: «Видел в соцсетях фото футболок «Барсы» с именем Уильямса и моим номером – считаю это неуважением. Я выкладываюсь на 200% ради этого клуба»
Рафинья Диас оценил отношение болельщиков, которые хотели его ухода из «Барсы».
«Я видел в социальных сетях фото, где кто-то печатает футболку «Барсы» с именем Нико Уильямса и моим номером на спине. Я оставил комментарий под этим постом, потому что считаю это неуважительным.
Людям нужно сохранять уважение к игрокам клуба, которые стараются выложиться на максимум ради этой футболки. Это не понравилось мне и неуважительно к работе, которую я делаю здесь. Но в конце концов, люди могут делать что хотят.
Если честно, это не было для меня особой мотивацией. Я думаю, что мое желание показывать лучшую игру также связано с тем, сколько лет у меня осталось по контракту с клубом. Если раньше я работал на 100 процентов, то теперь на все 200», – сказал полузащитник «Барселоны».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Goal
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