Рафинья о болельщиках: «Видел в соцсетях фото футболок «Барсы» с именем Уильямса и моим номером – считаю это неуважением. Я выкладываюсь на 200% ради этого клуба»

Рафинья Диас оценил отношение болельщиков, которые хотели его ухода из «Барсы».

«Я видел в социальных сетях фото, где кто-то печатает футболку «Барсы» с именем Нико Уильямса и моим номером на спине. Я оставил комментарий под этим постом, потому что считаю это неуважительным.

Людям нужно сохранять уважение к игрокам клуба, которые стараются выложиться на максимум ради этой футболки. Это не понравилось мне и неуважительно к работе, которую я делаю здесь. Но в конце концов, люди могут делать что хотят.

Если честно, это не было для меня особой мотивацией. Я думаю, что мое желание показывать лучшую игру также связано с тем, сколько лет у меня осталось по контракту с клубом. Если раньше я работал на 100 процентов, то теперь на все 200», – сказал полузащитник «Барселоны».