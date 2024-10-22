«Динамо» о 95-летии со дня рождения Яшина: «Особенная дата для мирового спорта. Его имя вписано золотыми буквами в историю футбола»

«Динамо» выступило с обращением в честь 95-летия со дня рождения Льва Яшина.

Сегодня бывшему вратарю «Динамо» и сборной СССР могло бы исполниться 95 лет.

«22 октября – особенная дата для всего мирового спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Ивановича Яшина. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового футбола, а вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Лев Иванович был не просто вратарем – он был символом чести, отваги и безграничной преданности своему клубу и делу.

К этому знаменательному событию мы представляем уникальный проект – цифровой аватар, созданный на основе фото- и видеоматерилов. Это новый шаг в сохранении наследия Льва Ивановича, который позволит молодому поколению болельщиков взглянуть на легенду через призму современных технологий.

Лев Иванович, мы помним. И очень-очень гордимся. С днем рождения», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо ».

Фото: t.me/fcdynamo

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