«Динамо» о 95-летии со дня рождения Яшина: «Особенная дата для мирового спорта. Его имя вписано золотыми буквами в историю футбола»
Сегодня бывшему вратарю «Динамо» и сборной СССР могло бы исполниться 95 лет.
«22 октября – особенная дата для всего мирового спорта. Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения великого Льва Ивановича Яшина. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового футбола, а вклад в развитие спорта невозможно переоценить. Лев Иванович был не просто вратарем – он был символом чести, отваги и безграничной преданности своему клубу и делу.
К этому знаменательному событию мы представляем уникальный проект – цифровой аватар, созданный на основе фото- и видеоматерилов. Это новый шаг в сохранении наследия Льва Ивановича, который позволит молодому поколению болельщиков взглянуть на легенду через призму современных технологий.
Лев Иванович, мы помним. И очень-очень гордимся. С днем рождения», – говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».
Фото: t.me/fcdynamo
Живой Лев Яшин: самогон от русского народа и прощальный матч на «Сан-Сиро»
Экскурсия по Москве Льва Яшина: места, где он творил, жил и отдыхал
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий