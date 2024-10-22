Живой Лев Яшин: самогон от русского народа и прощальный матч на «Сан-Сиро»

95 лет со дня рождения.

На ЧМ-1958 сборные СССР и Бразилии базировались в Хиндосе близ Гетеборга, и Яшин видел Пеле не только в матче группового раунда (0:2), но и на тренировках.

Когда жена Яшина в составе группы советских туристов прилетела на матчи плей-офф в Стокгольм и зашла в отель к мужу, по лестнице пробегал 17-летний Пеле. Яшин приобнял его за шею и представил жене: «Этот мальчик станет самым великим футболистом».

Пеле это запомнил и называл Яшина первым иностранным другом. Вспоминал, что общались через переводчика, но от советского вратаря исходили доброта и обаяние, которые рушили языковые барьеры. Через 30 лет после ЧМ-1958 Пеле прилетел в Москву и бросился к другу со словами: «Привет, папа Яшин».

«Иногда в борьбе мы сталкивались в штрафной площади, и Яшин тут же помогал мне подняться, – говорил Пеле. – Если у меня получался хороший удар, он аплодировал и поднимал большой палец. Такой объективности и благородства я не встречал ни у кого из знаменитых футболистов».

Яшин в шесть лет остался без матери

Анна Митрофановна умерла от туберкулеза в 1935-м (когда она лежала в больнице, заболела и умерла ее новорожденная дочь). Отец Яшина, Иван Петрович, понял, что не в силах один воспитывать сына, когда тот пришел домой в одном валенке – второй потерял, катаясь на трамвайном буфере.

Через год Иван Петрович женился, и в 1939-м у Яшина появился младший брат Борис. Новую жену отца – Александру Петровну – Яшин в мемуарах называл матерью.

В 13 лет Яшин бросил школу и устроился на завод

Иван Петрович работал шлифовальщиком на авиационном заводе. В октябре 1941-го предприятие эвакуировали в Ульяновск. Тот день Яшин назвал последним в детстве. Вспоминал: «Я был тогда худым и вечно голодным парнем».

В 13 лет Яшин покинул школу и стал на заводе учеником слесаря (там же – с подачи отца – и закурил). А в 16 лет – получил медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне.

В ворота Яшина отправил мастер спорта по настольному теннису

В 1944-м завод вернули в Тушино. За футбол там отвечал 25-летний Владимир Чечеров – мастер спорта по настольному теннису, после ранения в руку ставший футбольным тренером. В детстве Яшин любил атаковать и забивать, но Чечеров отправил в ворота.

«Мне навязали этот пост. И правильно сделали», – вспоминал Яшин. Играл он, стараясь «сильно не падать и не пачкаться». Постигать новое амплуа помогал вратарь взрослой заводской команды (ее матчи шли после юношеских) Алексей Гусев, который подсказывал из-за ворот.

В «Динамо» Яшина взял великий хоккейный тренер

После пяти лет на заводе скопилась усталость. В 1948-м Яшин, по его словам, был издерганный, на работе и в семье все раздражало. В итоге ушел из дома, перестав ходить и на завод.

За прогулы грозила уголовная ответственность, и игроки взрослой заводской команды посоветовали пойти добровольцем на военную службу: «За это многое простится». Яшин потом обижался на мачеху (осуждая уход с работы, она не организовала проводы в армию), но в итоге помирились.

Яшин играл за команду внутренних войск, и летом 1949-го Аркадий Чернышев – будущий главный тренер сборной СССР по хоккею – пригласил в молодежку «Динамо».

С Яшиным она играла до того успешно, что в финале Кубка Москвы превзошла первую мужскую (де-факто ветеранскую) команду «Динамо», за которую выступал и 35-летний Чернышев.

В 20 лет Яшин пропустил от вратаря и ждал, что выгонят из футбола

Весной 1950-го Яшина взяли третьим вратарем – после Хомича с Саная – на сбор «Динамо» в Гаграх. В первом матче, против сталинградского «Трактора», выбитый вратарем и подгоняемый ветром с моря мяч прилетел к чужой штрафной.

Яшин полагал, что грамотно рассчитал выход, но столкнулся с защитником Аверьяновым, и пропустил гол. Увидев хохочущих над ним звезд «Динамо» – Бескова, Карцева и других, – Яшин в перерыве швырнул в сторону бутсы с перчатками, расплакался и, стягивая свитер, ждал изгнания из команды и футбола.

Тренер дубля Иван Станкевич, напротив, поддержал и подбодрил, динамовцы в итоге победили 5:1, и Яшин продолжил играть.

В Высшей лиге Яшин дебютировал ужасно: пять голов за 95 минут

Летом 1950-го, перед игрой со «Спартаком», заболел Вальтер Саная, поэтому Яшина заявили вторым вратарем. На 73-й минуте – при счете 1:0 – травмировался Алексей Хомич, и Яшин услышал зычный голос полузащитника Леонида Соловьева: «Чего сидишь? Иди в ворота!»

Болевший за «Спартак» журналист Лев Филатов записал: «Долговязый парень [Яшин], казалось, не знал, куда себя деть, либо от неумения, либо от робости. И от одного его растерянного вида в душе затеплилась надежда, что «Спартак» спасет матч».

Так и вышло. После подачи Парамонова дебютант столкнулся с одноклубником Блинковым, и Паршин забил в пустые ворота. «У знатоков я выведал, что он до этого отчебучил нечто подобное, играя за дублеров, – вспоминал Филатов, – поэтому, как говорили, из него вряд ли выйдет вратарь».

Через несколько дней Яшин за 13 минут пропустил четыре мяча от тбилисского «Динамо», которое тренировал тогда Михаил Якушин , уже во втором тайме был заменен на Саная и на три года забыл о Высшей лиге.

Первый титул Яшин взял с хоккейным «Динамо»

После провального дебюта в Высшей лиге Яшину снова помог Аркадий Чернышев – взял в хоккейное «Динамо». В заводской команде по хоккею с мячом Яшин играл в нападении, но в хоккее канадском выбрал вратарское амплуа. Поначалу чувствовал неловкость: включались футбольные рефлексы – откидывал клюшку и ловил шайбу двумя руками, но Чернышев посоветовал: «Не лови, а отбивай».

Яшин полюбил хоккей и первые медали добыл именно там. Играл, правда, реже эстонского вратаря Карла Лиива, но в финале Кубка СССР 1953 – против ЦДСА – вышел с первых минут и взял первый трофей. Через месяц стартовал футбольный сезон, и уже в третьем туре Яшин опять сыграл в Высшей лиге.

Выбегая из штрафной, Яшин на ходу снимал кепку и выбивал мяч головой

Летом 1953-го Михаил Якушин вернулся из Тбилиси в московское «Динамо». Он помнил Яшина по сборам 1950 года, но через три года встретил нового человека. «Сердце екнуло: передо мной был вратарь моей мечты», – вспоминал тренер.

В 1946-м Якушин увидел в болгарском «Локомотиве» вратаря Соколова, который при атаках своих выбегал из штрафной и возвращал мяч, если соперник его выбивал. Якушин посчитал новаторский стиль Соколова прорывным, искал подобного вратаря в СССР и нашел в лице Яшина.

Тот, правда, ошибался и в 1953-м, после возвращения. «Сорвется с места, убежит за линию штрафной, а мяч не достанет, – говорил Якушин. – Глядишь, соперник нам гол в пустые ворота и закатит. На трибунах свист и смех.

А Яшин еще и артист в молодости был. Выбегает из ворот на высокую подачу, руками уже играть нельзя, так он кепку на ходу снимет, головой отобьет мяч и снова кепку наденет. Зрители веселились от души».

Босс советского футбола называл игру Яшина цирком, но Якушин сделал ее более эффективной

Председателя Всесоюзной секции футбола и бывшего вратаря Валентина Гранаткина раздражала манера игры Яшина. «Кончайте этот цирк, Михей, народ смеется», – сказал он Якушину. Тот ответил: «Не цирк это, а новая, современная игра вратаря, она и команде полезна и перспективна».

Якушин и дальше поощрял выходы Яшина, а чтобы убрать ошибки – привлекал на тренировках к общекомандным упражениям, и вратарь действовал как полевой.

При этом Яшину запрещалось идти в обводку. Якушин объяснял: «Если даже обведешь соперника, гол мы забиваем? Нет. А если не обведешь и мяч потеряешь, нам забьют точно».

Когда Яшин освоил игру на выходах, Якушин временами использовал его как либеро, не задействуя в этом амплуа кого-то из полевых.

Через семь месяцев после хоккейного Кубка СССР Яшин выиграл и футбольный

Якушин подчеркивал, что именно от Яшина пошла практика выбивать мяч кулаком, когда ловить сложно и рискованно. Прибавил Яшин и при выходах один на один. Помог начальник «Динамо» Евгений Фокин, вратарь довоенного «Динамо». Якушин называл Фокина мастером бросков в ноги.

Осенью 1953-го, в финале Кубка, Яшин прыгнул в ноги Виктора Бровкина из куйбышевского «Зенита» и получил травму. «Динамо» выигрывало 1:0 и довело матч до победы со вторым вратарем Владимиром Беляевым, который отыграл последние полчаса. За один год Яшин стал обладателем Кубков СССР по хоккею и футболу.

В 25 лет Яшин стал первым вратарем возрожденной сборной СССР

В 1954-м Яшина звали в футбольную и хоккейную сборную, которой предстоял первый чемпионат мира. Тогда он и сосредоточился на футболе. Летом 1954-го команду возродили после разгона-1952 (из-за поражения от Югославии на Олимпиаде), и Яшин отыграл без замен все семь матчей того года.

Выделялась игра с Венгрией – вице-чемпионами мира, оснащенным Ференцем Пушкашем и другими звездами. В присутствии 75 тысяч болельщиков сыграли вничью (1:1), а один из бросков Яшина сравнили в «Огоньке» с полетом акробата на воздушной трапеции.

Любимая девушка долго отказывалась выходить за Яшина – вопрос решился с помощью швейцарских часов

В декабре 1954-го Яшин женился. Познакомились с Валентиной Шашковой на танцах – ее брат дружил с тренером заводской команды Иваном Шубиным. Встречались несколько лет, и однажды Яшин остановился у магазина на улице Горького: «Когда поженимся – купим такой сервиз».

Шашкова ответила, что замуж пока не собирается, и Яшин обиделся: «Когда все тебя бросят – позвонишь». На время расстались, а в 24 года Шашкова заметила, что все сверстницы замужем, и позвонила-таки Яшину.

Позже призналась: может, и не вышла бы за Яшина, но он привез ей настоящие швейцарские часы, как и нападающий Владимир Шабров – своей девушке. Та его продинамила, часы не вернув, а Шашкова считала, что так нельзя. Отдавать часы не хотелось, поэтому решила: поженимся, а там видно будет.

Через шесть дней после свадьбы – в коммуналке на Маяковской – Яшин на два месяца уехал на сборы, и молодая жена заливалась слезами, считая, что ошиблась. «Ну а потом приспособились друг к другу. И я его тоже полюбила», – призналась Валентина Тимофеевна.

Яшин требовал пожизненной дисквалификации Сергея Сальников за уход в «Спартак»

Первый футбольный титул Яшину принес Сергей Сальников, забивший единственный мяч в финале Кубка-1953. В 1954-м они стали с «Динамо» чемпионами, в начале 1955-го играли за сборную в Индии, а весной Сальников собрался обратно в «Спартак».

4 апреля 1955-го на сборе в Леселидзе прошло командное собрание «Динамо», где Яшин заявил: «Сальников пришел в «Динамо» в корыстных целях, рассчитывая, что динамовское руководство поможет освободить из заключения его отчима.

Вел себя в коллективе как ярый индивидуалист, как шкурник, которого интересовала не честь команды, а заработки. Его надо дисквалифицировать пожизненно».

Ограничились в итоге лишением звания заслуженного мастера спорта, да и его скоро вернули. В октябре 1955-го Яшин пропустил от Сальникова в игре со «Спартаком», а на 71-й минуте – при счете 1:1 – получил пенальти от судьи Николая Хлопонина.

Перед ударом Сальников предупредил Хлопонина, что Яшин выходит из ворот раньше времени, и пробил в правый угол. Яшин парировал, но судья велел перебить (вратарь все же двинулся вперед до удара), и со второй попытки Сальников забил.

При этом Яшин и Сальников приятельствовали. Учась на факультете журналистики МГУ, Сергей рассказал другим студентам: «Тот пенальти не испортил наших отношений. Лева только на миг рассердился, а на следующий день уже хлопал меня по плечу – мол, обиды не держу. Он же человек понимающий».

После победы на Олимпиаде бородатый мужик упал перед Яшиным на колени и подарил бутылку самогона

В 1956-м Яшин и Сальников выиграли с футбольной сборной олимпийское золото Мельбурна. Основу команды составили игроки «Спартака», действующего чемпиона страны, но в воротах, конечно, был динамовец. И именно его качали партнеры после 1:0 с Югославией в финале.

Нападающий Валентин Иванов, смотревший матч с трибуны, говорил, что сбился со счету – сколько мертвых мячей отразил Яшин.

«После победы на Олимпиаде возвращались домой сначала на теплоходе «Грузия», а потом на поезде из Владивостока в Москву, – говорил мне врач сборной Олег Белаковский. – На каждой станции нас встречали демонстрациями.

Как раз накануне Нового года в вагон ввалился бородатый мужик с мешком на плече: «Сынки, а где Яшин?» Лева подошел к старику, а тот достал самогон, пакет семечек и упал на колени: «Вот все что есть. Спасибо от всего русского народа».

После игр болельщики ехали с Яшиным на метро и провожали до дома

Защитник «Динамо» Владимир Кесарев рассказывал мне: «После игры площадь у стадиона «Динамо» была заполнена болельщиками. Поздравляли или спрашивали: «Что, не могли выиграть, что ли?» Мы-то рядом со стадионом жили, а Яшин на Кутузовском проспекте.

У нас тогда были не сумки, а фибровые рижские чемоданы. У Яшина в толпе тут же чемодан выдергивали и возвращали у подъезда. Шли с ним на метро – игроков же не развозил никто. Доезжали до «Киевской», там Лев выходил и вместе с толпой шел домой. Обсуждали игру.

К Яшину болельщики обращались по имени, без отчества. «Лева, привет!», «Лев, поздравляем» – все дела. Жил он на втором этаже. Внизу, под его квартирой, была электрическая подстанция. Оттуда шел дикий холод, пол ледяной – дети летом в валенках ходили, все с соплями. Потом уж он на Сокол переехал.

Яшин кормил в общежитии иногородних динамовцев

«После переезда из Кирова я жил в динамовском общежитии с другими спортсменами, и Лев приносил нам поесть, – говорил мне нападающий «Динамо» (1955 – 1961) Валерий Урин. – Французские булочки, колбасу, котлеты. Знал, что все голодные, а денег мало.

У него в то время дочь родилась, ютились на четырнадцати метрах, и к нам он приходил еще и для того, чтобы спокойно отдохнуть часа два».

В 1957-м чилийцы увезли Яшина на мотоцикле. Наши думали, что вратаря похитили

Еще одна история из интервью с Валерием Уриным: «Курил Яшин из-за язвы желудка. Это заглушало боль. С той же целью Лев всегда носил банку с содой. Как приступ – принимал щепотку.

Однажды в Сантьяго Лев вышел покурить за полчаса до зарядки. К нему подъехали на мотоцикле два чилийца и обратились по-русски: «Тут неподалеку собрался народ – хотят вас послушать». Лев, добрая душа, поехал с ними.

Мы вышли из отеля – Яшина нет. На площадке – тоже нет. Чиновник Мошкаркин в ужасе позвонил в посольство: «Яшина украли!» Зарядку отменили, все сидели в холле, и только через два часа приехал довольный Яшин – с подарками и цветами.

Ему: «Ты что наделал? Мы всю полицию подняли!» – «Думал, минут на 15, а они как начали меня расспрашивать». Полковник КГБ запретил нам рассказывать, как мы потеряли лучшего вратаря мира – иначе всех бы наказали».

Яшин назвал поступок Стрельцова перед ЧМ-1958 страшным ударом по сборной

Перед ЧМ-1958 по подозрению в изнасиловании арестовали трех игроков сборной – Стрельцова (отсидевшего потом почти пять лет), Огонькова и Татушина. В автобиографии 1976 года Яшин признался, что в глубине души, рядом с жалостью и надеждой, жило чувство обиды на игроков.

«Мы готовились к первенству мира, а трое тех, кого мы считали своими товарищами, устраивают где-то на даче ночную попойку, не берегут себя, попадают в какую-то темную историю и наносят команде страшный удар – надо ли объяснять, что значит для команды потеря трех ведущих игроков?»

Перед пенальти на ЧМ-1958 Яшин встал у левой штанги и смутил соперника

На шведском ЧМ-1958 наши после Англии (2:2) обыграли Австрию. Защитник Владимир Кесарев вспоминал : «Ведем 1:0, назначают пенальти. Тренер Качалин говорит начальнику команды, Старостину: «Андрюш, ты посмотри, какую позицию Лев занял».

А Лев прижался к левой штанге. Андрей Петров [Старостин] как рванет с места: «Лев, поправь позицию!» Яшин стоит как стоял – у левой штанги (но прямо перед ударом все же встал в центр – Спортс»).

Австриец Буцек пробил в правый нижний угол, и Яшин поймал. Услышав после игры от Качалина: «Ну я вам скажу, вы негодяй».

Яшин не любил громких слов о своей игре: «Мое дело – костями стучать о землю»

Журналист Лев Филатов утверждал, что Яшин не любил, когда о его вратарской работе, простой и суровой («Мое дело – костями стучать о землю без страховки»), писали вычурными, душещипательными словами, бездумно рассыпая восклицательные знаки.

«Но не подумайте, что Яшин враждовал с журналистами, – писал Филатов. – Однажды в Рио-де-Жанейро автобус сборной СССР должен был отъехать от стадиона «Фламенго», где была тренировка. Все страшно торопились, оставались считанные минуты, чтобы поужинать и успеть в кинотеатр.

Последним зашел в автобус переводчик. Зная, что мы опаздываем, он скороговоркой произнес:

– Там стоит репортер, он говорит, что, если не получит у Яшина интервью, редактор его уволит.

– Уволит? – Яшин вскинулся, словно мяч отбил. – Надо выручать, пошли.

Перед нами оказался юнец, которого, видимо, проверяли на пригодность к репортерской профессии. Яшин рассказывал всякие штуки о футболе, о встречах с бразильскими звездами. И наконец спросил: «Ну как, хватит, чтобы его не уволили?»

После победы в Кубке Европы-1960 президент «Реала» предложил Яшину вписать в контракт будущую зарплату

В марсельском полуфинале Евро-1960 наши обыграли Чехословакию (3:0), а французские болельщики прорвались на поле и подняли Яшина на руки.

Полиция навела порядок, но вместе с фанатами исчезла и талисман Яшина – старая фетровая кепка. По словам форварда Валентина Бубукина, пропажа довела Яшина до слез, но после объявления по радио кепку все же вернули, попросив взамен что-то менее дорогое из униформы.

«Победу в Кубке Европы-1960 отмечали в ресторане на Эйфелевой башне, – вспоминал Владимир Кесарев. – Сантьяго Бернабеу подарил каждому хорошие часы, а затем раздал всем по конверту. В каждом из конвертов лежал контракт.

«Я не обещаю, что все вы будете в мадридском «Реале», но в чемпионате Испании заиграете точно. Посмотрите контракты – и милости просим».

Затем обратился к Яшину: «Вам предлагаю самому вписать в контракт будущую зарплату». Следующим утром нас пригласили в посольство на чай. Вручили конверты с деньгами. Посол говорит: «А конверты от Бернабеу сложите вот сюда».

Яшину было жаль футболистов, которые «из-за заработка вынуждены играть в иностранных клубах»

После завоевания Кубка Европы-1960 Яшин дал интервью France Football. Его спросили: «Если бы мадридский «Реал» предложил вам сто тысяч, чтобы играть в Испании, согласились ли бы?»

Яшин ответил: «Без колебаний отказался бы – не представляю жизни где-либо, кроме России. Я люблю путешествовать, но всегда испытываю огромную радость, когда возвращаюсь в лоно своей семьи, в круг друзей, в свою страну. Я жалею тех футболистов, которые из-за заработка вынуждены играть в иностранных клубах».

Слова об омаре в интервью France Football – шутка. Яшин подколол товарища по сборной

В том же интервью – на вопрос о любимом блюде – Яшин удивил: «Омар под майонезом. Лучше всего его приготовляют у вас во Франции». Десятилетия спустя Валентина Тимофеевна авторитетно заявила, что это шутка.

Во Франции кто-то из советских игроков пожаловался на скромный обед и потребовал омара под майонезом. В интервью Яшин высмеял выпендреж партнера, а сам, по словам жены, больше всего любил каши.

Яшины угощали биографа селедкой с луком, а в гости к нему пришли с бутылкой водки

Биограф вратаря Евгений Рубин вспоминал, что однажды приехал к Яшиным для более близкого знакомства, и на столе не было ни икры, ни лососины, ни свежей зелени.

Гостю предложили селедку, политую постным маслом и покрытую слоем крупно нарезанного репчатого лука, ломтики полукопченной колбасы и винегрет. На десерт – чай с кексом из соседней булочной.

После выхода «Записок вратаря» Рубин пригласил в гости Льва Ивановича с женой и семью Валентина Иванова, которому тоже помог с книгой.

Ивановы явились нарядные и надушенные, как светские люди, и принесли коньяк с шоколадным набором. Яшин же в передней достал бутылку водки («Поставь в холодильник») и из той же авоськи достал нечто, сложенное в старую газету. Рубин думал, вобла. Оказалось – домашние туфли.

После ЧМ-1962 Яшину били стекла, прокалывали шины и угрожали по телефону

На ЧМ-1962 у Яшина обострилась язва, но все равно играл – конкурент, набравший отличную форму Владимир Маслаченко пропустил турнир из-за перелома челюсти.

В четвертьфинале с чилийцами (1:2) Яшин еще и потерял сознания после удара ногой в голову Онорино Ланды и доигрывал матч с сотрясением мозга – по воспоминаниям полузащитника Николая Маношина, еле стоял на ногах.

В первом тайме пропустил два необязательных мяча, и большинство советских газет из-за отсутствия прямой телетрансляции разместили сообщение ТАСС, в котором вратаря назвали виновником поражения.

В Москве Яшину свистели с трибун, разбивали камнями стекла, прокалывали шины, угрожали по телефону, но тренеры «Динамо» и сборной – Пономарев и Бесков – поддержали, предоставив отдых, и Лев Иванович не завершил карьеру, хотя и подумывал об этом.

«В Новогорске была плотина, мы ее Лужей звали, и Лева там часто рыбачил, – вспоминал защитник «Динамо» шестидесятых Георгий Рябов. – Особенно когда его начали травить после ЧМ-1962. Стресс снимал. Он вообще тихие занятия любил.

За грибами ходил. Пригласит меня, закурит, а я за ним бегу, с котомкой. Каждый дуб в Новогорске знал, все места, где можно белые грибы найти. В нашем чемпионском сезоне 1963 года Яшин двадцать два матча на ноль отстоял, да и вообще за весь чемпионат только шесть голов пропустил».

За месяц до получения «Золотого мяча» Яшин кричал форварду соперника: «Ты одурел? Мы ж договорились»

Яшин украсил 1963-й игрой за сборную мира на «Уэмбли» и победой над Италией в 1/8 финала Евро, так что опередил Риверу, Гривза, Лоу, Эйсбеио и других звезд в борьбе за «Золотой мяч».

Результаты голосования журналистов опубликовали 17 декабря, а месяцем ранее «Динамо» принимало «Торпедо» (1:0), которое провалило сезон и стало десятым.

«Для чемпионства «Динамо» нужно было победить, – говорил мне нападающий «Торпедо» Михаил (Немесио) Посуэло. – Я вышел один на один с Львом Ивановичем и пробил в штангу. Яшин: «Миш, ты чего, одурел? Мы ж договорились».

Я пожал плечами. Потом Сергеев прошел с левой стороны и как дал – Яшин еле вытащил и заорал: «Вы чего, охренели? Договор же есть. У Кузьмы спроси».

Подбегаем к Кузьме [Валентину Иванову]: «Чего он кричит на нас?» – «Мы договорились им проиграть». Но договорились-то втроем – он, Анзор Кавазашвили и вроде Валерка Воронин. Другим не сказали. Думали, дурака сваляют и этого будет достаточно».

Заодно я спросил Посуэло о главном достижении в «Спартаке», куда он перешел из «Торпедо», и услышал: «Горжусь, что забил Леве Яшину. Это не только вратарь выдающийся, но и человек – пережил войну, работал у станка, играл через боль в ногах».

Яшин сомневался, что сыграет на ЧМ-1966, но дошел до полуфинала

Лев Филатов рассказывал, что за полгода до ЧМ-1966 болельщик узнал Яшина в аэропорту Цюриха и, взяв автограф, сказал, что будет смотреть по телевизору все матчи чемпионата. «Я тоже», – горько усмехнулся Яшин.

«Перевести?» – спросил Филатов. – «Не надо, не поймет», – махнул рукой Яшин, который и в 36 испытывал «беспокойство за завтрашний матч» и сомневался, что сыграет за сборную.

Но Яшин выиграл конкуренцию у Кавазашвили и вышел со сборной в полуфинал ЧМ , где запомнился тем, что бросился оказывать помощь упавшему Уве Зеелеру, хотя судья Кончетто Ло Белло даже не остановил игру.

В 2000-м, через десять лет после смерти Яшина, Зеелер сказал Валентине Тимофеевне: «Хочу с вами дружить. Мне так хотелось забить Яшину – но не смог ни разу. Надеялся, что удастся хотя бы в прощальном матче, но и там не вышло!»

Второй прощальный матч Яшина состоялся на «Сан-Сиро» – болельщики вынесли вратаря с поля на руках

Через три месяца после проводов на «Динамо» итальянские друзья во главе с Джачинто Факкетти устроили Яшину еще один прощальный матч – на «Сан-Сиро».

31 августа 1971 года советский вратарь сыграл за сборную мира (с Хенто, Гарринчей и Тостао) против итальянских ветеранов (выделялись Чезаре Мальдини и Омар Сивори). На «Сан-Сиро» собралось 55 тысяч зрителей, а Яшина завалили подарками – подарили золотую медаль и памятный кубок.

Сборная мира уступила 2:4, и последний мяч в карьере Яшин пропустил от бывшего полузащитника «Милана», «Ромы» и «Наполи» Паоло Баризона.

Планировалось, что в конце матча Яшина заменит экс-вратарь «Юве» Карло Маттрель (оставив футбол, работал слесарем, через пять лет после яшинского матча погиб в автокатастрофе), но на поле выбежали сотни болельщиков и понесли Яшина на руках. Игру завершили досрочно.

После завершения карьеры у Яшина не осталось ни одного динамовского свитера

Валентина Тимофеевна рассказывала Игорю Рабинеру, что знаменитый черный свитер Яшина на самом деле был темно-синим.

«Почему все вратари в темном играли? Поля, особенно по весне и осени, грязные были, а на темной форме эта грязь менее заметна. Когда он привозил домой амуницию, ванна становилась черной, еще и опилками заполнялась: ими посыпали вратарские площадки, чтобы голкиперы совсем в жиже не тонули.

За 20 лет Лев, может, две или три фуфайки сменил, когда у них рукава совсем уж, до дырок, протирались. Но брал точно такую же. Может, летом в шерсти жарко играть, зато не больно.

Майками тогда в Союзе никто не менялся: форму сдавать надо было. Помню, когда Лев провел прощальный матч в 1971-м, из «Динамо» ему прислали распоряжение сдать всю форму и даже перчатки, которые он, рваные, сам зашивал! Мы смеялись, но он все сдал. Ни одной динамовской фуфайки не осталось».

«Став чиновником, Яшин признал: Я футбольный вратарь и больше ничего не умею»

После завершения карьеры Яшин стал заместителем начальника управления спортивных игр спортобщества «Динамо».

Журналист Евгений Рубин однажды навестил Яшина на службе. Тот сидел за столом – без единой бумажки – в большой комнате, где стояло еще полдюжины столов, в то время пустовавших.

– Совещание у начальника управления, – объяснил Лев Иванович отсутствие коллег.

– Почему ты не там?

– Мне там делать нечего. Обсуждают вопросы, которые меня не касаются.

– А чем ты тут занимаешься?

– А чем я должен заниматься? Я же футбольный вратарь. Больше я ничего не умею. Только штаны здесь протираю. Ты можешь представить Пеле за таким столом? Или Бобби Чарльтона? А я сижу…

Яшин убрали из «Динамо» после смерти нападающего Кожемякина

Полузащитник «Динамо» Валерий Маслов рассказал мне: «Яшина сняли с поста после смерти нападающего Кожемякина – за ослабление морально-воспитательной работы.

Толя застрял с товарищем в лифте. Начали сами выбираться. Когда Кожемякин наполовину вылез, лифт тронулся. 21 год парню был, уже за сборную начинал играть».

Партнер Яшина по олимпийской сборной Алексей Парамонов работал тогда в футбольной федерации и вспоминал : «После того, как Яшина освободили из «Динамо», никто его не брал, и только федерация пригласила его заместителем председателя комитета по воспитательной работе».

Яшин не умел для себя ничего просить

В квартире Льва Яшина и через тридцать лет после его смерти стоял холодильник 1971 года.

«Лев ничего для себя просить не умел, – говорила вдова Яшина. – Для кого-то другого добиться квартиры, поехать, похлопотать — с удовольствием. Но только не себе… Он терялся: «Как я пойду, что скажу?»

Холодильники тогда продавали по талонам — так он тоже кого-то из друзей попросил, чтобы добыли ему этот талончик. Сам не мог, стеснялся».

Евгений Рубин добавил, что Яшин был безразличен к комфорту, модной одежде и дорогим ресторанам.

В отличие от многих советских спортсменов он не занимался в зарубежных поездках коммерцией (вроде продажи икры или фотоаппаратов) и отвергал подачки импресарио Ланца, который устраивал южноамериканские турне сборной.

Яшин рассказывал биографу (не для книги), что его шокировало, когда один его партнер по сборной мира – Альфредо Ди Стефано – разбил о стену подаренные только что швейцарские часы, проверяя прочность, а другой – Ференц Пушкаш – достал бумажник, набитый долларами.

«Я такого количества [денег] за всю жизнь не только не получил, но даже издали не видел», – признался Яшин Рубину.

Яшин дружил с Пушкашем и после того, как Ференца отменили в СССР

Познакомившись в 1954-м, Яшин и Пушкаш тепло общались при встрече и десятилетия спустя. Даже после того, как Ференц эмигрировал из социалистической Венгрии в Испанию и перестал упоминаться в советской прессе.

«Эта ситуация не отразилась на наших отношениях. Мы вообще не касались прошлого в наших разговорах», – говорил Пушкаш в 1993-м, когда привез в Москву сборную Венгрии.

Тридцатью годами ранее лучшие игроки мира съехались в Лондон на матч столетия английского футбола, и в номер Яшина постучались Пушкаш и немецкий защитник Шнеллингер.

Позвали в ресторан, но Яшин, получивший на трехдневную поездку пять фунтов, предложил далеко не ходить и достал из сумки водку с икрой. Шнеллингер, по совету Пушкаша, сбегал вниз и купил в сувенирном магазине двадцать галстуков для одноклубников Яшина.

Еще одна встреча состоялась в 1982-м. Испания принимала ЧМ, и Пушкаш ждал в Мадриде московского друга. Поначалу выездной отдел ЦК не выпускал Яшина (объясняли тем, что приглашение пришло от табачной компании), но Управление футбола все-таки включило легенду в делегацию – вместо переводчика.

Яшин прилетел взвинченный и мрачный. По дороге на «Бернабеу», где условились встретиться с Пушкашем, стало плохо с сердцем. Ференц сбегал за коньяком для Яшина и опекал его до возвращения в Москву.

После ампутации Яшин получил современный протез от главного редактора Kicker

В 1984 году, после ветеранского матча в Венгрии, Яшин танцевал на банкете, а сев в автобус, почувствовал, что отнялась нога. Решил, что это новый инсульт, до этого уже был один, но оказалось – закупорились сосуды. В Москве ему ампутировали ногу, а после операции положили в общую палату.

«У нас сложилась традиция – каждую субботу Яшин, председатель московского совета «Динамо» Дерюгин и я ходили в баню, – рассказывал мне защитник «Динамо» Георгий Рябов. – Когда у Левы с ногой беда случилась, я его на руках стал в баню носить».

Жена Рябова добавила: «Мы с Валентиной Тимофеевной сходили на премьеру фильма «Чучело» – назавтра звонок: «Леве в Венгрии ампутировали ногу. Надо ехать встречать». Приехали к нему в палату.

Пока Валентина Тимофеевна убиралась, я помогала Льву Ивановичу передвигаться – у него могла голова закружиться. Очень он переживал тогда. Говорил мне в коридоре: «Как же я теперь? Что теперь делать?»

Яшина поддерживали люди в диапазоне от Дино Дзоффа до Иосифа Кобзона. Когда позвонил и главред Kicker Карлхайнц Хайманн, Яшин сказал: «Когда насмотрелся на мальчишек без рук, без ног в госпитале, цепляющихся за жизнь, понял, что мне ныть непристойно. Мне бы только от «кадушки» освободиться — и хоть в ворота становись».

Хайманн узнал, что кадушка – примитивный протез, и заказал для Яшина в Мюнхене современный, титановый.

В середине марта 1990 года, после многолетних усилий комментатора Николая Озерова, появился указ о присвоении Яшину звания Героя труда. Добился этого Озеров через первую леди, Раису Горбачеву, и ожидалось, что вручать награду будет президент.

После ампутации второй ноги Лев Иванович уже не выходил из квартиры в Чапаевском переулке. Но, полагая, что приедет Горбачев, позвал близких друзей – Симоняна, Парамонова, Хазанова, комментатора Саркисьянца.

Горбачев сослался на занятость и отправил вместо себя председателя совета национальностей Верховного совета Рафика Нишанова. Хазанов вспоминал: «Яшин тихо, почти шепотом сказал, глядя на всю эту суету: «Гена, зачем мне эта звезда, когда я уже умираю?»

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Фото : РИА Новости /С. Соловьев, Мстислав Боташев, Алексей Хомич, Юрий Сомов, Дмитрий Донской, В. Бобковский, Юрий Долягин, Игорь Уткин, Сергей Величкин, Олег Ласточкин