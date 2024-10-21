Тюкавин, Сергеев и Кривцов – финалисты премии «Джентльмен года»-2024
По итогам голосования болельщиков на сайте «Комсомольской правды» в финальную тройку вошли форвард «Динамо» Константин Тюкавин, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, набравший наибольшее количество голосов.
Победителя премии определит жюри, в состав которого входят авторитетные тренеры и эксперты. Имя обладателя награды станет известно в середине ноября.
В 2023 году «Джентльменом года» был признан Федор Чалов.
Изначально на премию претендовали следующие футболисты: Дуглас Сантос, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Максименко, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Константин Тюкавин, Фабиан Бальбуэна (оба – «Динамо»), Илья Лантратов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Гиорги Шелия (оба – «Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).
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