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Тюкавин, Сергеев и Кривцов – финалисты премии «Джентльмен года»-2024

Объявлен шорт-лист претендентов на премию «Джентльмен года» в 2024 году.

По итогам голосования болельщиков на сайте «Комсомольской правды» в финальную тройку вошли форвард «Динамо» Константин Тюкавин, нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, набравший наибольшее количество голосов.

Победителя премии определит жюри, в состав которого входят авторитетные тренеры и эксперты. Имя обладателя награды станет известно в середине ноября.

В 2023 году «Джентльменом года» был признан Федор Чалов.

Изначально на премию претендовали следующие футболисты: Дуглас Сантос, Андрей Мостовой (оба – «Зенит»), Александр Максименко, Руслан Литвинов (оба – «Спартак»), Игорь Дивеев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Константин Тюкавин, Фабиан Бальбуэна (оба – «Динамо»), Илья Лантратов, Александр Сильянов (оба – «Локомотив»), Данил Глебов, Максим Осипенко (оба – «Ростов»), Арсен Адамов, Гиорги Шелия (оба – «Ахмат»), Никита Кривцов («Краснодар»), Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Комсомольская правда»
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoИван Сергеев
logoКонстантин Тюкавин
logoНикита Кривцов
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