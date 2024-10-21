Костакурта о Фофана в «Милане»: «Он не талантлив, но способен руководить командой, что важнее. Гаттузо даже не умел вести мяч, когда пришел, но обладал особым мышлением и лидерством»

Алессандро Костакурта отметил важность лидерских качеств Юссуфа Фофана.

«Можно ли сказать, что Фофана талантлив? Нет. Вместо этого у него есть замечательный талант руководить командой, что, возможно, даже важнее, чем талант в плане игровой техники.

Когда я был в «Милане », Гаттузо пришел, даже не умея вести мяч, он играл 10 лет на очень высоком уровне, стал чемпионом мира, обладая особым мышлением и лидерством. Не хочу упоминать «мой» «Милан»… Но вокруг нас были футболисты, выигрывавшие «Золотой мяч ». Проявлялся ли талант Гаттузо? Конечно», – сказал бывший защитник «россонери».

Фофана провел 7 матчей за «Милан» в Серии А, отметившись одним голом. С полной статистикой 25-летнего полузащитника можно ознакомиться здесь .