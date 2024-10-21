Матч «Юргордена» с «Хаммарбю» вчера прервали из-за того, что фанаты бросали пиротехнику на поле. Команды ушли на 50 минут, в итоге встречу доиграют сегодня без зрителей

Матч «Юргордена» с «Хаммарбю» доиграют без зрителей из-за бросания пиротехники.

Футбольное дерби в Стокгольме, которое потенциально могло решить исход гонки за титул чемпиона Швеции, было приостановлено в воскресенье из-за поведения болельщиков.

Фанаты «Юргордена» запустили пиротехнические средства на поле примерно за 15 минут до конца матча. Команды уведели с поля примерно на 50 минут, прежде чем было принято решение закончить игру без болельщиков на трибунах. Однако некоторые зрители отказались уходить, и полиция позже объявила, что не может гарантировать общественную безопасность и игру придется завершить в понедельник.

«Хаммарбю», занимающий второе место в турнирной таблице чемпионата Швеции, лидировал в матче со счетом 2:0. Ничья отдала бы титул лидирующему «Мальме» за три тура до конца. «Юргорден» имеет равное количество очков с «Хаммарбю», и победа дала бы любой из команд математический шанс обогнать «Мальме».

Стоит отметить, что, в отличие от большинства стран Европы, шведская футбольная лига начинается весной и заканчивается осенью.