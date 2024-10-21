Павел Погребняк: «Жить всегда хотел в России, а играть в Англии. Оказался там в итоге, но не в «МЮ», о котором мечтал»

Павел Погребняк рассказал, что хотел жить в России, но играть в английском клубе.

Бывший нападающий выступал за английские «Фулхэм» и «Рединг» с 2012 по 2015 год.

– В какой из европейских стран вам было комфортнее играть?

– Я всю жизнь мечтал играть в Англии. В плане футбола для меня это страна номер один. Что касается погоды, то меня это не пугало. Я в Питере жил, говорят, что там ветер сквозит, дожди постоянные. Я приспосабливаюсь к любым условиям, и мне это нравится.

Жить всегда хотел в России, а играть в Англии. В итоге я там оказался, но не в том клубе, в котором хотел. Мечтал играть за «Манчестер Юнайтед », – сказал экс-игрок сборной России.