Павел Погребняк: «Жить всегда хотел в России, а играть в Англии. Оказался там в итоге, но не в «МЮ», о котором мечтал»
Павел Погребняк рассказал, что хотел жить в России, но играть в английском клубе.
Бывший нападающий выступал за английские «Фулхэм» и «Рединг» с 2012 по 2015 год.
– В какой из европейских стран вам было комфортнее играть?
– Я всю жизнь мечтал играть в Англии. В плане футбола для меня это страна номер один. Что касается погоды, то меня это не пугало. Я в Питере жил, говорят, что там ветер сквозит, дожди постоянные. Я приспосабливаюсь к любым условиям, и мне это нравится.
Жить всегда хотел в России, а играть в Англии. В итоге я там оказался, но не в том клубе, в котором хотел. Мечтал играть за «Манчестер Юнайтед», – сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport24
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