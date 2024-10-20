Сергеев забил в РПЛ впервые с марта – в 6-м матче за «Крылья» после ухода из «Зенита»

Иван Сергеев забил в Мир РПЛ впервые за 7 месяцев.

Нападающий «Крыльев Советов » открыл счет на 11-й минуте матча с «Оренбургом » в 12-м туре. Этот гол стал для Сергеева первым в нынешнем сезоне. Иван проводит шестой матч за самарцев после ухода из «Зенита».

Последний раз Сергеев забивал 23 марта – за сборную России в матче с Сербией. На клубном уровне форвард забил впервые с 9 марта – тогда он отметился голом за «Зенит » в матче РПЛ с «Уралом».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов» (0:1, первый тайм).