Сергеев забил в РПЛ впервые с марта – в 6-м матче за «Крылья» после ухода из «Зенита»
Иван Сергеев забил в Мир РПЛ впервые за 7 месяцев.
Нападающий «Крыльев Советов» открыл счет на 11-й минуте матча с «Оренбургом» в 12-м туре. Этот гол стал для Сергеева первым в нынешнем сезоне. Иван проводит шестой матч за самарцев после ухода из «Зенита».
Последний раз Сергеев забивал 23 марта – за сборную России в матче с Сербией. На клубном уровне форвард забил впервые с 9 марта – тогда он отметился голом за «Зенит» в матче РПЛ с «Уралом».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Крылья Советов» (0:1, первый тайм).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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