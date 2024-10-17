Баэна интересен «Атлетико» и некоторым топ-клубам АПЛ. Хавбек «Вильярреала» оценивается в 50 млн евро
Алексом Баэной интересуются «Атлетико» и топ-клубы АПЛ.
Как передает Marca, рыночная стоимость полузащитника сборной Испании за прошедший год выросла в 5 раз – с 10 до 50 миллионов евро.
Контракт Баэны рассчитан до 2028 года, и «Вильярреал» не будет спешить с продажей, ожидая крупного предложения.
Сообщается, что интерес к игроку проявляет «Атлетико», а также несколько статусных команд АПЛ.
В текущем сезоне Ла Лиги Баэна сыграл 8 матчей, забил 1 гол и отдал 5 голевых передач. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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