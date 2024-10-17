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  • Румменигге об ЛЧ: «Старый групповой этап был скучным, все решалось за 4 матча. Теперь даже хорошим клубам сложнее. Это приносит больше эмоций, болельщики постепенно оценят»
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Румменигге об ЛЧ: «Старый групповой этап был скучным, все решалось за 4 матча. Теперь даже хорошим клубам сложнее. Это приносит больше эмоций, болельщики постепенно оценят»

Карл-Хайнц Румменигге считает новый формат Лиги чемпионов более интересным.

«Старый групповой этап был скучным, потому что все решалось после четвертого игрового дня. Теперь даже хорошим клубам сложнее пройти квалификацию.

То, что сложнее, приносит больше эмоций. Я убежден, что болельщики постепенно больше оценят новый формат турнира», – сказал kicker член наблюдательного совета «Баварии».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoБавария
logoбундеслига Германия
logoКарл-Хайнц Румменигге
logoЛига чемпионов УЕФА
болельщики
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