«Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет». Медведев о проблемах с поиском соперников для сборной России
На октябрьском сборе команда Валерия Карпина не провела ни одного матча.
«На уровне сборных договориться о товарищеских матчах гораздо сложнее, чем на уровне клубов. Сильные сборные все участвуют в международных соревнованиях. Найти достаточного по силе соперника, чтобы имело не только геополитическое, но и спортивное значение, очень непросто. Глупо и неправильно бросать камни в сторону РФС, который старается делать все, чтобы сборная продолжала не только существовать, но и играть.
Правильно сказал Александр Головин, что хоть приехал и не играл, но все равно был рад увидеть товарищей и тренироваться с ними. Если кто-то думает, что мы ляжем в гроб и заколотим себя крышками, то такого не будет», – сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.
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