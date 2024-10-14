Друг Месси Устари рассказал, как Лионель помог ему с трансфером в «Интер Майами»: «Мы пили мате, а через неделю оба были на поле. В этом и есть прелесть футбола»

Оскар Устари рассказал о роли Лионеля Месси в его переходе в «Интер Майами».

38-летний вратарь присоединился к клубу на правах свободного агента после завершения контракта с чилийским «Аудакс Итальяно».

«Лео внес свою лепту, он верил, что у меня есть все качества, чтобы быть там. С Мартино мы обсудили ситуацию в клубе. Я был честен с ним и сказал, что могу занять это место, что он может на меня рассчитывать. Все произошло очень быстро и без лишних задержек. Времени действительно было немного. И это был шанс попасть в конкурентоспособную лигу, в которую превращается МЛС. Я не упускаю новые возможности. Это был шанс, и я его использовал.

Я всегда был на связи с Лео. Я никогда не терял с ним контакт. Буквально за несколько дней до этого мы встретились. Мы пили мате, а на следующей неделе появилась эта возможность. Мы вспоминали этот момент. Мы пили мате: он в форме «Интера», я в обычной одежде, а через неделю оба были на поле. В этом и заключается прелесть футбола», – сказал вратарь «Интер Майами и друг Месси.

Лионель Месси и Оскар Устари стали чемпионами мира с командой Аргентины до 20 лет в 2005 году.