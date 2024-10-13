Экс-форвард Испании Гуиса: «Футбол стал скучным, все строится на силе. Невозможно быть нападающим – чуть-чуть выйдешь вперед и окажешься в офсайде, все контролирует машина»
Даниэль Гуиса рассказал, чем ему не нравится современный футбол.
– Что вы думаете о современном футболе?
– Вся игра строится на силе. Футбол сейчас очень скучный. Быть нападающим стало невозможно. Чуть-чуть выйдешь вперед, даже на ноготок – окажешься в офсайде. Все это контролирует машина.
Футбол теряется. Сейчас я не смог бы играть – я был очень дерзким, всегда играл на грани. Потерялась естественность.
– Вам нравится система ВАР?
– Нет. Я бы давно отменил ее, – сказал победитель Евро-2008 в составе сборной Испании.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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