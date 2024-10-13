Сербия выиграла впервые за 6 матчей – у Швейцарии
Сербия одержала первую победу за 6 матчей.
Команда Драгана Стойковича победила Швейцарию на своем поле со счетом 2:0 в матче Лиги наций.
Текущий турнир сербы начали с поражения от Дании (0:2) и ничьей с Испанией (0:0).
На чемпионате Европы Сербия не смогла выйти в плей-офф, проиграв Англии (0:1) и дважды сыграв вничью – со Словенией (1:1) и Данией (0:0).
Команда занимает третью строчку в группе Лиги наций с Испанией (7 очков), Данией (6) и Швейцарией (0), набрав 4 балла.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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