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Титов о «Зените»: «Отскочили» от «Спартака», не по делу обыграли «Динамо». Им будет ой как непросто в этом году»

Егор Титов считает, что «Зениту» будет непросто отстоять титул чемпиона РПЛ.

«У нас есть обойма команд, вот первая шестерка-семерка плюс-минус, где каждый может обыграть каждого.

Мы видели, что «Зенит» на своем поле «отскочил» от «Спартака» – «Спартак» должен был выиграть этот матч. «Зенит» не по делу обыграл «Динамо» 1:0, когда Нгамале не забил пенальти.

А такие команды, как «Краснодар», набираются опыта все больше и больше. И мы видим, что они научились добиваться результата. И «Краснодар» давно уже заслужил титул – или кубок, или чемпионат.

Ну и плюс «Локомотив» выглядит великолепно. Поэтому «Зениту» будет ой как непросто в этом году», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

После 11 туров команда Сергея Семака занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ с 26 очками. Лидируют «Краснодар» и «Локомотив» – у них по 27 баллов.

ЦСКА и «Динамо» имеют по 20 очков и занимают 4-е и 5-е места соответственно. «Спартак» с 19 баллами – на 6-й строчке.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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