Главный тренер «Носты» Максим Герасин сравнил своих игроков с гастарбайтерами.

Это произошло на пресс-конференции после матча 24-го тура LEON Второй лиги Б, в котором клуб из Новотроицка проиграл казанскому «Соколу » со счетом 0:2.

За два тура до конца чемпионата «Носта» занимает десятое место из 14 команд в турнирной таблице, имея 24 очка в активе.

«Мы практически все, руководство... Кто-то жил здесь всю жизнь, кто-то долгое время здесь работает. Просто стыдно перед городом, перед болельщиками.

Мы лишний раз на улицу стесняемся выйти, потому что переживаем эту ситуацию. А они как гастарбайтеры – уехали, приехали, никакой ответственности.

Была бы возможность поменять две трети состава – давно бы уже это сделали. Но нет такой возможности.

Уже все методы испробовали, чтобы достучаться, но ошибаются практически одни и те же», – заявил главный тренер «Носты » Герасин.