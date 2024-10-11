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  • «Они как гастарбайтеры – уехали, приехали, никакой ответственности. А мы на улицу стесняемся выйти, переживаем ситуацию». Тренер «Носты» о своих игроках после поражения
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«Они как гастарбайтеры – уехали, приехали, никакой ответственности. А мы на улицу стесняемся выйти, переживаем ситуацию». Тренер «Носты» о своих игроках после поражения

Главный тренер «Носты» Максим Герасин сравнил своих игроков с гастарбайтерами.

Это произошло на пресс-конференции после матча 24-го тура LEON Второй лиги Б, в котором клуб из Новотроицка проиграл казанскому «Соколу» со счетом 0:2.

За два тура до конца чемпионата «Носта» занимает десятое место из 14 команд в турнирной таблице, имея 24 очка в активе.

«Мы практически все, руководство... Кто-то жил здесь всю жизнь, кто-то долгое время здесь работает. Просто стыдно перед городом, перед болельщиками.

Мы лишний раз на улицу стесняемся выйти, потому что переживаем эту ситуацию. А они как гастарбайтеры – уехали, приехали, никакой ответственности.

Была бы возможность поменять две трети состава – давно бы уже это сделали. Но нет такой возможности.

Уже все методы испробовали, чтобы достучаться, но ошибаются практически одни и те же», – заявил главный тренер «Носты» Герасин.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: группа ФК «НОСТА» в «ВК»
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoНоста
logoВторая лига Б
logoСокол Казань
Максим Герасин
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