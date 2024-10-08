Чернов о «Спартаке»: «Станкович выигрывал ЛЧ – величина! Такому тренеру больше веришь, когда он что-то говорит. Если что-то не так идет, он тебя просто поменяет»

Никита Чернов рассказал о работе с Деяном Станковичем в «Спартаке».

– Деян Станкович выглядит очень харизматичным человеком. Но какой он тренер?

– Очень хороший. Он ставит нам игру, которую никто не ставил, в первую очередь речь [идет] о высоком прессинге.

Для такого футбола ты должен быть уверенным в себе, потому что если в игре один в один еще в себя не веришь до конца, то даже нет смысла выходить.

Еще мне нравится, что тренер четко говорит, что он хочет от команды. И если что-то не так идет, он тебя просто поменяет на того, кто будет выполнять его требования лучше.

– В последние годы у «Спартака» были эмоциональные тренеры – Ваноли, Абаскаль, Станкович. Насколько они импульсивны?

– В целом все тренеры, которые здесь были, были импульсивны – тот же Ваноли, Абаскаль, Станкович.

Может быть, меньше, наверно, это Владимира Слишковича касается, потому что, наверно, все-таки у нас уже там как-то в чемпионате особо не ладилось.

Мы были на седьмом месте, нас просто надо было немножко разгрузить, плюс фокус у нас на Кубке был.

А так не знаю, как-то уже привык к этим импульсивным тренерам. Просто главное, чтобы все было четко.

Вот Станкович – человек, который выигрывал Лигу чемпионов. Величина!

Такому тренеру больше веришь, когда он что-то говорит. Потому что он испытал на себе то, о чем говорит, – сказал защитник «Спартака » Никита Чернов .