«Желтыми в АПЛ разбрасываются, как конфетти. Судьи слишком быстро показывают их и делают это непоследовательно, в других лигах такого меньше». Экс-арбитр Хэкетт о карточках

Кит Хэкетт считает, что судьи в АПЛ злоупотребляют желтыми карточками.

«Судьи сейчас, похоже, путаются в том, что считать желтой карточкой, а что нет. Раньше считалось, что сработало бы устное предупреждение, но сегодня карточками разбрасываются, как конфетти.

Я смотрел много европейского футбола на этой неделе, и стандарт судейства находится на другом уровне – гораздо более спокойном и с меньшим уровнем вмешательства, чем в Премьер-лиге.

Статистика подтверждает это: в этом сезоне в Премьер-лиге было 5,14 желтых карточек за игру. Испанская Ла Лига занимает второе место с 4,43, а Лига чемпионов – третье с 4,11 карточками за матч. Французская и немецкая лиги, а также Лига Европы и Лига конференций еще ниже.

Судьи в Англии слишком быстро выдают желтые карточки и делают это непоследовательно», – заявил экс-арбитр АПЛ .