Медина может вернуться к общим тренировкам «Спартака» во время паузы на сборные (Metaratings)
Хесус Медина в скором времени вернется к тренировкам со «Спартаком».
По информации Metaratings.ru, полузащитник с большой долей вероятности вернется в общую тренировочную группу «Спартака» во время паузы на матчи сборных. При этом первое время после возвращения футболист будет тренироваться с некоторыми ограничениями.
Напомним, Медина получил травму в матче девятого тура Мир РПЛ против «Динамо» (2:2), который состоялся 22 сентября. Парагваец вышел на поле в стартовом составе, но был заменен из-за повреждения на 82-й минуте. Сообщалось, что у игрока был диагностирован надрыв задней поверхности бедра.
В нынешнем сезоне Медина сыграл за «Спартак» десять матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал две результативные передачи. Подробная статистика 27-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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