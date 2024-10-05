Экс-судья Федотов не согласен с пенальти в пользу «Зенита»: «Исходя из планки единоборств, предложенной арбитром, даже после просмотра следовало продолжить игру»

Игорь Федотов не согласен с назначением пенальти в пользу «Зенита».

Петербуржцы на своем поле обыграли «Оренбург » (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ .

На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину хавбека «Зенита » Александра Ерохина . Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.

«Арбитр мог не видеть контакта между игроками и поэтому был приглашен к монитору арбитром на ВАР Ивановым. После просмотра считаю, что исходя из той планки единоборств, которую предложил арбитр, даже после просмотра следовало продолжить игру.

Правильное решение: Продолжить игру. Оценка будет снижена на -0,5 балла», – написал бывший судья в своем телеграм-канале.