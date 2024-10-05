Экс-судья Федотов не согласен с пенальти в пользу «Зенита»: «Исходя из планки единоборств, предложенной арбитром, даже после просмотра следовало продолжить игру»
Игорь Федотов не согласен с назначением пенальти в пользу «Зенита».
Петербуржцы на своем поле обыграли «Оренбург» (1:0) в 11-м туре Мир РПЛ.
На 56-й минуте капитан гостей Андрей Малых в штрафной подтолкнул в спину хавбека «Зенита» Александра Ерохина. Главный судья матча Роман Сафьян не зафиксировал нарушение правил, но после просмотра видеоповтора рефери изменил решение и назначил 11-метровый, который реализовал Густаво Мантуан.
«Арбитр мог не видеть контакта между игроками и поэтому был приглашен к монитору арбитром на ВАР Ивановым. После просмотра считаю, что исходя из той планки единоборств, которую предложил арбитр, даже после просмотра следовало продолжить игру.
Правильное решение: Продолжить игру. Оценка будет снижена на -0,5 балла», – написал бывший судья в своем телеграм-канале.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Игоря Федотова
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