Терри о «Барселоне»-2009: «Лучшая команда поколения, и только «Челси» мог с ней тягаться. Выйти на «Камп Ноу» и встретиться с одним из величайших игроков – это то, о чем ты мечтаешь»

Джон Терри убежден, что только «Челси» мог сравниться с «Барселоной»-2009.

«Выйти на «Камп Ноу» против «Барселоны» в 2009 году, встретиться с одним из величайших игроков всех времен – это то, о чем ты мечтаешь, а также то, к чему ты стремишься.

Я всегда говорю, что эта «Барселона » – лучшая команда моего поколения. И только одна команда могла тягаться с ней в ту эпоху – наша», – написал бывший капитан «Челси ».