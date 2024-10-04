Терри о «Барселоне»-2009: «Лучшая команда поколения, и только «Челси» мог с ней тягаться. Выйти на «Камп Ноу» и встретиться с одним из величайших игроков – это то, о чем ты мечтаешь»
Джон Терри убежден, что только «Челси» мог сравниться с «Барселоной»-2009.
«Выйти на «Камп Ноу» против «Барселоны» в 2009 году, встретиться с одним из величайших игроков всех времен – это то, о чем ты мечтаешь, а также то, к чему ты стремишься.
Я всегда говорю, что эта «Барселона» – лучшая команда моего поколения. И только одна команда могла тягаться с ней в ту эпоху – наша», – написал бывший капитан «Челси».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм Джона Терри
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