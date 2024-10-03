«Атлетик» будет бороться с проявлениями ксенофобии, нетерпимости и агрессии со стороны фанатов: запрет на посещение матчей от 5 лет, оплата полученных клубом штрафов

«Атлетик» ужесточил меры борьбы с неприемлемым поведением со стороны фанатов.

Испанский клуб объявил, что будет бороться с проявлениями ксенофобии, нетерпимости и агрессии со стороны болельщиков и опубликовал список мер, которые будут приняты за подобные действия.

Помимо запрета посещения стадиона «Сан-Мамес» и отказа в покупке билетов на домашние матчи, клуб также добавил финансовые штрафы, предусматривающие любые суммы.

В этом сезоне ЛА Лига уже наказала «Атлетик» за скандирование с трибун, а в ближайшее время УЕФА опубликует заключение отчета после бросания файеров в фанатов «Ромы» на матче Лиги Европы в Риме (1:1). Ожидается, что на клуб будет наложен штраф и даже запрет на продажу билетов на следующий выездной матч в Лиге Европы.

«Атлетик » сотрудничает с полицией, чтобы установить виновных в запуске файеров. Дисциплинарные меры, обнародованные клубом, будут применяться к ним, а также к лицам, причастным «к любому другому аналогичному инциденту или инциденту с проявлениями расизма, ксенофобии и нетерпимости».

Клуб может запретить посещение домашнего стадиона лицам, не имеющим статуса сосьос на определенный срок, минимум от 5 лет и вплоть до пожизненного, в зависимости от тяжести совершенных деяний. Также 5-летнее или пожизненное вето могут наложить и на продажу билетов на выездные матчи для всех лиц, независимо от их статуса. В случае, если ответственные лица уклоняются от применения этих мер, они автоматически продлеваются на идентичные периоды времени. Кроме того, санкции могут быть применены к лицам, помогающим нарушить данные запреты.

Помимо этого, «Атлетик » будет требовать возмещения экономических последствий, вызванных действиями виновных в подобных инцидентах. Речь идет о штрафных санкциях, наложенных на клуб, а также любых других убытках.