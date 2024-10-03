  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетик» будет бороться с проявлениями ксенофобии, нетерпимости и агрессии со стороны фанатов: запрет на посещение матчей от 5 лет, оплата полученных клубом штрафов
3

«Атлетик» будет бороться с проявлениями ксенофобии, нетерпимости и агрессии со стороны фанатов: запрет на посещение матчей от 5 лет, оплата полученных клубом штрафов

«Атлетик» ужесточил меры борьбы с неприемлемым поведением со стороны фанатов.

Испанский клуб объявил, что будет бороться с проявлениями ксенофобии, нетерпимости и агрессии со стороны болельщиков и опубликовал список мер, которые будут приняты за подобные действия.

Помимо запрета посещения стадиона «Сан-Мамес» и отказа в покупке билетов на домашние матчи, клуб также добавил финансовые штрафы, предусматривающие любые суммы.

В этом сезоне ЛА Лига уже наказала «Атлетик» за скандирование с трибун, а в ближайшее время УЕФА опубликует заключение отчета после бросания файеров в фанатов «Ромы» на матче Лиги Европы в Риме (1:1). Ожидается, что на клуб будет наложен штраф и даже запрет на продажу билетов на следующий выездной матч в Лиге Европы.

«Атлетик» сотрудничает с полицией, чтобы установить виновных в запуске файеров. Дисциплинарные меры, обнародованные клубом, будут применяться к ним, а также к лицам, причастным «к любому другому аналогичному инциденту или инциденту с проявлениями расизма, ксенофобии и нетерпимости».

Клуб может запретить посещение домашнего стадиона лицам, не имеющим статуса сосьос на определенный срок, минимум от 5 лет и вплоть до пожизненного, в зависимости от тяжести совершенных деяний. Также 5-летнее или пожизненное вето могут наложить и на продажу билетов на выездные матчи для всех лиц, независимо от их статуса. В случае, если ответственные лица уклоняются от применения этих мер, они автоматически продлеваются на идентичные периоды времени. Кроме того, санкции могут быть применены к лицам, помогающим нарушить данные запреты.

Помимо этого, «Атлетик» будет требовать возмещения экономических последствий, вызванных действиями виновных в подобных инцидентах. Речь идет о штрафных санкциях, наложенных на клуб, а также любых других убытках.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoАтлетик
logoЛа Лига
происшествия
болельщики
стадионы
Сан-Мамес
деньги
дискриминация
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Реал» установил первые контакты с окружением Трента. Контракт защитника с «Ливерпулем» истекает в 2025-м
614 минут назад
Мостовой о стажировке в «Спартаке»: «Непонятно, зачем Станковича спрашивали про меня перед ответственной игрой. Приеду, как и договаривались – все будет, как у футбольных людей»
2028 минут назад
Лига Европы. «МЮ» в гостях у «Порту», «Тоттенхэм» – «Ференцварош», ПАОК Оздоева и Чалова против ФКСБ, «Сосьедад» Захаряна играет с «Андерлехтом», «Лацио» принимает «Ниццу»
4036 минут назадLive
Платформа с играми для любителей РПЛ: залетайте!
37 минут назадСпецпроект
Кроос о словах Маттеуса про «Баварию»: «Начало октября, а люди уже сходят с ума, говоря, что сейчас игра лучше, чем при Гвардиоле. Присоединюсь, если они будут так же играть против сильных команд»
1240 минут назад
Лига конференций стартовала! «Челси» примет «Гент», минское «Динамо» играет с «Хартс», «Астана» – «Бачка Топола»
2751 минуту назадLive
Адвокатам Промеса разрешили допросить четырех фигурантов дела о контрабанде наркотиков, арестованных в Бельгии. По делу о нападении с ножом дополнительных слушаний не будет
753 минуты назад
Родриго и Милитао будут готовы к матчу «Реала» с «Вильярреалом». Себальос должен вернуться после международного перерыва
4сегодня, 16:36
ФИФА подтвердила трансферное окно с 1 по 10 июня. Клубам-участникам КЧМ разрешат заменять игроков с истекающими контрактами с 27 июня по 3 июля
11сегодня, 16:27
Адейеми – игрок недели в ЛЧ. Вингер «Боруссии» сделал хет-трик в матче с «Селтиком», он обошел Влаховича, Тареми и Сима
12сегодня, 16:06
Ко всем новостям
Последние новости
Колосков о «Динамо»: «Полнейший провал в обороне, давно не видел такой бездарной игры. Ряд футболистов полностью не соответствуют не то, что уровню клуба, но и всей РПЛ»
8 минут назад
Форвард «Химок» Садыгов про разговоры о помощи отца клубу: «Раньше давило, сейчас пусть говорят, что хотят. Спокойно отношусь»
10 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Охдуда», «Аль-Иттифак» Джеррарда проиграл «Аль-Раэду»
123 минуты назад
Меньян, вероятно, будет капитаном Франции в ближайших матчах в отсутствие Мбаппе и Гризманна
132 минуты назад
Наумов о матче «Динамо» – ЦСКА: «Под Личкой шатается кресло, он будет серьезно настраивать команду. ЦСКА может показать хорошую игру, а может и провалить. Будет ничья 1:1, думаю»
439 минут назад
Канчельскис об Абаскале в РПЛ: «Раз сидит в Москве, значит, она ему нравится. Может где-то «выплыть», есть люди, которым нравятся иностранные специалисты»
250 минут назад
Юран не против возглавить «Оренбург»: «Им нужен специалист с опытом решения задач по выходу из зоны стыков. Мне было бы интересно, будет предложение – рассмотрим»
451 минуту назад
«Барса» установила сроки для де Йонга: хотят, чтобы он переподписал контракт до начала 2025 года
5сегодня, 16:27
У Гонсалеса травма прямой мышцы бедра. Хавбек «Ювентуса» пропустит около 20-25 дней
1сегодня, 15:42
Лэмпард об АПЛ: «Арсенал» можно считать конкурентом «Сити», очень сильный состав на всех позициях. «Ливерпулю» может быть сложнее из-за смены тренера, но он хорошо начал»
4сегодня, 15:39