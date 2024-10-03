«Оренбург» сделал предложение Слишковичу после увольнения Деограсии
Владимир Слишкович может возобновить работу в Мир РПЛ.
По информации «Чемпионата», предложение бывшему тренеру «Спартака» сделал «Оренбург».
Сегодня «Оренбург» отправил в отставку главного тренера Давида Деограсию. Клуб идет на 14-й строчке в таблице Мир РПЛ с семью очками.
Слишкович работал в тренерском штабе Гильермо Абаскаля в «Спартаке», а затем исполнял обязанности главного тренера. Он покинул клуб после назначения Деяна Станковича.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
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