Ривалдо о трио БМВ: «BBC из 2014-го все доказали, а нынешнему еще предстоит. Они на одном уровне, просто должны показать это на поле, вписать свои имена в историю»

Ривалдо сравнил трио BBC с BMV в «Реале».

«Те [BBC – Бензема , Бэйл , Роналду ] из 2014 года уже все доказали. А нынешнему [BMV – Беллингем, Мбаппе , Винисиус ] еще предстоит это сделать. Выходить на поле, хорошо играть, становиться чемпионами.

Нынешние игроки тоже должны вписать свои имена в историю. У них есть все для этого, потому что они классные игроки, и я думаю, что они на том же уровне, просто они пока не доказали это на поле», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».