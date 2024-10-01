Ривалдо о трио БМВ: «BBC из 2014-го все доказали, а нынешнему еще предстоит. Они на одном уровне, просто должны показать это на поле, вписать свои имена в историю»
Ривалдо сравнил трио BBC с BMV в «Реале».
«Те [BBC – Бензема, Бэйл, Роналду] из 2014 года уже все доказали. А нынешнему [BMV – Беллингем, Мбаппе, Винисиус] еще предстоит это сделать. Выходить на поле, хорошо играть, становиться чемпионами.
Нынешние игроки тоже должны вписать свои имена в историю. У них есть все для этого, потому что они классные игроки, и я думаю, что они на том же уровне, просто они пока не доказали это на поле», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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