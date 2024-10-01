«Локомотив» принимает «Крылья Советов». Приходите поддержать команду в домашнем матче!

«Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» в 11-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 6 октября, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».

Железнодорожники после десяти туров идут на втором месте в чемпионате, набрав 24 очка. Самарцы же расположились на десятой строчке с 11-ю очками. Поддержите «Локо» в домашнем матче против «Крыльев»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .