«Локомотив» принимает «Крылья Советов». Приходите поддержать команду в домашнем матче!
«Локомотив» встретится с «Крыльями Советов» в 11-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 6 октября, в 16:30 на стадионе «РЖД Арена».
Железнодорожники после десяти туров идут на втором месте в чемпионате, набрав 24 очка. Самарцы же расположились на десятой строчке с 11-ю очками. Поддержите «Локо» в домашнем матче против «Крыльев»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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