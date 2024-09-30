«Все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА». Геркус о красно-белых
Илья Геркус оценил турнирное положение «Спартака».
После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место.
— «Спартак» забуксовал?
— Три тура без побед. «Спартак» загнал себя в сложное положение. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА.
Как говорится, все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает... Посмотрим, – сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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