«Все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает. И календарь непростой. Сейчас «Ростов», потом «Краснодар», ЦСКА». Геркус о красно-белых

Илья Геркус оценил турнирное положение «Спартака».

После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 6-е место.

— «Спартак» забуксовал?

— Три тура без побед. «Спартак» загнал себя в сложное положение. И календарь непростой. Сейчас «Ростов », потом «Краснодар », ЦСКА .

Как говорится, все ждут, когда «Спартак» взлетит, а он все не взлетает... Посмотрим, – сказал бывший президент «Локомотива».