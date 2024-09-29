Магуайр и Сон пропустят матч «МЮ» и «Тоттенхэма» из-за травм

Харри Магуайр и Сон Хын Мин пропустят матч «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Команды сыграют сегодня в рамках 6-го тура АПЛ . Матч пройдет в 18:30 по московскому времени.

По информации корреспондента Manchester Evening News Тайрона Маршалла, Магуайр травмировался на тренировке. Защитник не вошел в состав манкунианцев на матч.

Также BBC сообщает, что в игре не сможет принять участие Сон Хын Мин. Форвард «шпор» получил повреждение в матче с «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы в четверг.