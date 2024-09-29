Магуайр и Сон пропустят матч «МЮ» и «Тоттенхэма» из-за травм
Харри Магуайр и Сон Хын Мин пропустят матч «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».
Команды сыграют сегодня в рамках 6-го тура АПЛ. Матч пройдет в 18:30 по московскому времени.
По информации корреспондента Manchester Evening News Тайрона Маршалла, Магуайр травмировался на тренировке. Защитник не вошел в состав манкунианцев на матч.
Также BBC сообщает, что в игре не сможет принять участие Сон Хын Мин. Форвард «шпор» получил повреждение в матче с «Карабахом» (3:0) в Лиге Европы в четверг.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер BBC
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