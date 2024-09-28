Крыховяк перешел в кипрский «Анортосис» свободным агентом

Гжегож Крыховяк перешел в «Анортосис».

Об этом сообщила пресс-служба кипрского клуба.

34-летний польский полузащитник находился в статусе свободного агента после ухода из клуба «Абха» из Саудовской Аравии.

За свою карьеру Крыховяк, помимо прочего, выступал за «Севилью», «ПСЖ», «Локомотив» и «Краснодар».