Языджи близок к переходу в «Олимпиакос». Ранее ЦСКА отказался от игрока ради Пьянича
«Олимпиакос» продвинулся в переговорах по Юсуфу Языджи.
Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат контракт, сообщает Sport 24 со ссылкой на Fanatik.
Ранее сообщалось, что ЦСКА вел переговоры о возвращении турецкого полузащитника, который сейчас находится в статусе свободного агента, но в итоге отказался от их продолжения, посчитав вариант с Миралемом Пьяничем более подходящим.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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