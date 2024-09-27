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  • Языджи близок к переходу в «Олимпиакос». Ранее ЦСКА отказался от игрока ради Пьянича
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Языджи близок к переходу в «Олимпиакос». Ранее ЦСКА отказался от игрока ради Пьянича

«Олимпиакос» продвинулся в переговорах по Юсуфу Языджи.

Ожидается, что в ближайшее время стороны заключат контракт, сообщает Sport 24 со ссылкой на Fanatik.

Ранее сообщалось, что ЦСКА вел переговоры о возвращении турецкого полузащитника, который сейчас находится в статусе свободного агента, но в итоге отказался от их продолжения, посчитав вариант с Миралемом Пьяничем более подходящим.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoОлимпиакос
logoвысшая лига Греция
logoЮсуф Языджи
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