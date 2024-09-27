Алонсо о матче с «Баварией»: «Выезд на «Альянц Арену», вероятно, самое сложное испытание в Бундеслиге. «Байер» должен сыграть почти идеально, чтобы увезти очки оттуда»

Хаби Алонсо поделился ожиданиями от игры с «Баварией».

Мюнхенский клуб примет «Байер » в 5-м туре Бундеслиги. Матч состоится завтра в 19:30 по московскому времени.

«Это большая игра. Выезд на «Альянц Арену» – это, вероятно, самое сложное испытание в сезоне Бундеслиги. Но мы с нетерпением ждем этого матча. Мы хотим сыграть хорошо и быть конкурентоспособными. Мы знаем, что нужно сыграть почти идеально, чтобы увезти очки с «Альянц Арены». Мы готовы к этому.

Они очень хорошо начали сезон. Они показывают интенсивный, качественный футбол. Венсан Компани проделал хорошую работу. Завтрашняя игра станет для нас большим испытанием. Нам нужно сохранять концентрацию все 90 минут и быть готовым к любой ситуации», – сказал главный тренер «Байера».