Лапочкин об игре рукой: «В России, когда игрок блокирует удар, а мяч попадает в отставленную руку, ставят пенальти. В Европе другая трактовка, у нас было 3 пенальти, которые там бы не назначали»

Сергей Лапочкин объяснил разницу трактовок игры рукой в России и Европе.

«Во время чемпионата Европы за руку в естественном положении, которая расслаблена, не увеличивает особо объем тела, пенальти не давался. Поэтому тогда в четвертьфинале [Испания – Германия, в эпизоде с Марком Кукурельей] судьи поступили абсолютно правильно. Но поднялся большой шум, градус обсуждения. И с нового сезона только в европейских соревнованиях, еврокубках и матчах сборных решили поменять: если идет удар по воротам и рука чуть‑чуть отставлена от тела, то это надо наказывать одиннадцатиметровым ударом.

В России на сборе были показаны такие моменты: когда игрок идет блокировать удар, блокирует его, а далее мяч попадает в отставленную руку, то надо назначать пенальти. В этом году мы видели три таких момента. И везде судьи назначали пенальти. В Европе другая трактовка. Они не хотят видеть такие пенальти, потому что игрок идет блокировать и совершает действие. Соответственно, когда ты совершаешь действие и играешь в мяч, после этого рука уже считается ненаказуемой.

Мы пока идем чуть‑чуть вразрез. Но надо отдать должное, что мы пока все эти моменты трактуем одинаково. И я думаю, что в этом есть плюс. Но по факту у нас назначены три пенальти, которые бы никогда не назначили в Европе», – рассказал экс-арбитр ФИФА.