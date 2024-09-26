«Атлетико» может дойти до финала ЛЧ, считает Альварес: «С нашим составом мы можем навязать борьбу кому угодно. Верим, что можем это сделать»

Хулиан Альварес считает, что «Атлетико» может дойти до финала Лиги чемпионов.

«Финал – это матч, в котором есть много деталей. Важно дойти до него. «Атлетико» был близок к победе, и надеюсь на повторение чего-то подобного.

У нас подходящий состав [чтобы дойти до финала ЛЧ]. Мы верим и чувствуем, что можем это сделать, потому что с нашим составом мы можем навязать борьбу кому угодно. Так что да, это может случиться.

Против «Сити»? Это было бы очень сложно, но с нашим оружием мы можем навязать борьбу кому угодно», – сказал нападающий «Атлетико ».