«Ман Сити» играет дважды за 48 часов – еще и после «Арсенала». Почему?

Еще не улеглись страсти после матча тура между «Ман Сити» и «Арсеналом» (2:2), а команда Пепа Гвардиолы уже во вторник сыграет с «Уотфордом» в Кубке лиги.

Почему не в среду, как «Арсенал»? Все из-за календаря «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Домашние игры «Сити» и «МЮ» не ставят в один день

В среду «Юнайтед» примет «Твенте» в Лиге Европы. Полиция Манчестера не одобряет матчи двух местных суперклубов в один день: на работников правопорядка ложится слишком большая нагрузка. Последний раз такое происходило в октябре 2015 года.

УЕФА, Премьер-лига и Английская футбольная лига провели обсуждения проблемы, но так ее и не решили. В теории матч «МЮ» можно было подвинуть на четверг – следующая игра команды в АПЛ только в воскресенье. А кубковый матч «Сити» могли перенести на среду, так как у них следующая игра в чемпионате уже в полдень субботы. И все же УЕФА настоял, чтобы матч «МЮ» прошел в заранее запланированный вечер, а еврокубки имеют приоритет при обсуждении календаря.

Вот почему «Сити» придется играть дважды за 48 часов.

Пеп Гвардиола явно недоволен

В апреле тренер «Сити» сильно возмущался, что пришлось играть полуфинал Кубка против «Челси» через три дня после изнуряющего четвертьфинала ЛЧ с «Реалом»:

«Недопустимо заставлять нас играть сегодня. Это невозможно из-за здоровья игроков. Это ненормально. Это неприемлемо. 120 минут против «Мадрида», эмоции, поражение в той игре... Знаю, что в этой стране ситуация особенная, но дело касается здоровья игроков. Не понимаю, как мы выжили сегодня. Порой мы легко теряли мяч из-за усталости. Футболисты приложили невероятные усилия. На следующий день после игры с «Реалом» у нас было восстановление, а вчера мы просто поздоровались друг с другом. В таких условиях невозможно ни к чему подготовиться.

Единственное влияние, которое у меня есть, – это мои слова на пресс-конференциях. Помню, как два сезона назад мы играли с «Боруссией» в среду, а в субботу – с «Ливерпулем» [в полуфинале Кубка Англии]. К перерыву они вели со счетом 3:0. Они уничтожили нас.

Психологически очень тяжело восстанавливаться. Родри играл сегодня, Кайл [Уокер], который был травмирован на несколько недель, – я не понимаю, как они выжили. Мы хотим играть в футбол. Мы любим играть в футбол, но это уже слишком».

Родри травмировался сразу после слов о диких нагрузках и возможной забастовке игроков

Недавно Родри уже не в первый раз возмутился чрезмерному количеству игр, но теперь еще и заявил о возможной забастовке: «Думаю, мы близки к этому [забастовке]. Таково общее мнение игроков, и если так будет продолжаться и дальше, у нас не будет другого выбора. Именно мы страдаем от этого.

По своему опыту могу сказать, что от 40 до 50 – это количество игр [за сезон], при котором игрок может проявлять себя на самом высоком уровне. После этого уровень падает, потому что поддерживать форму становится невозможно. В этом сезоне мы, возможно, проведем до 70 матчей, а может, и до 80. По моему скромному мнению, это уже чересчур.

Кто-то должен заботиться о нас, потому что мы – главные герои этого, скажем так, спорта или бизнеса, называйте как хотите. Не все завязано на деньгах и маркетинге. Главное – это качество зрелища. Когда я не устаю, я играю лучше. Если люди хотят видеть лучший футбол, нам нужно отдыхать».

Со словами Родри про забастовку согласились несколько видных футболистов, включая Тибо Куртуа, Жюля Кунде и Даниэля Карвахаля. Испанца также поддержали Гвардиола и Хавьер Тебас.

А теперь «Сити», похоже, потерял Родри до конца сезона. С одним из самых плотных календарей в Европе команде придется справляться без ключевого игрока.

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Фото: Gettyimages /Carl Recine / Staff, Michael Regan / Staff