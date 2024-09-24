У Винисиуса 7 (3+4) очков в 9 матчах сезона. Вингер «Реала» ассистировал Васкесу на 1-й минуте игры с «Алавесом»
Винисиус Жуниор набрал 7 очков по системе «гол+пас» в 9 матчах сезона.
Вингер «Реала» отдал результативную передачу на Лукаса Васкеса на 1-й минуте матча с «Алавесом» (1:0, первый тайм).
Это 4-й ассист бразильца во всех турнирах в этом сезоне. На его счету также 3 забитых гола.
Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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