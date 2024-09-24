У Винисиуса 7 (3+4) очков в 9 матчах сезона. Вингер «Реала» ассистировал Васкесу на 1-й минуте игры с «Алавесом»

Винисиус Жуниор набрал 7 очков по системе «гол+пас» в 9 матчах сезона.

Вингер «Реала » отдал результативную передачу на Лукаса Васкеса на 1-й минуте матча с «Алавесом » (1:0, первый тайм).

Это 4-й ассист бразильца во всех турнирах в этом сезоне. На его счету также 3 забитых гола.

Подробную статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь .