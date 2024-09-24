У судьи взорвался баллончик с исчезающим спреем на матче Кубка Италии, покрыв участок поля пеной
У судьи на Кубке Италии взорвался баллончик с исчезающим спреем.
Во время матча 1/16 финала Кубка Италии между «Лечче» и «Сассуоло» главный судья Этторе Джардиньеро случайно выронил баллончик со спреем. Это привело к разгерметизации и разбрызгиванию пены по полю.
Баллончик быстро заменили на новый и судья продолжил игру.
Фото: Corriere dello Sport
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Corriere dello Sport
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости