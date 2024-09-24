У судьи взорвался баллончик с исчезающим спреем на матче Кубка Италии, покрыв участок поля пеной

У судьи на Кубке Италии взорвался баллончик с исчезающим спреем.

Во время матча 1/16 финала Кубка Италии между «Лечче » и «Сассуоло » главный судья Этторе Джардиньеро случайно выронил баллончик со спреем. Это привело к разгерметизации и разбрызгиванию пены по полю.

Баллончик быстро заменили на новый и судья продолжил игру.

Фото: Corriere dello Sport