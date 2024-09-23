Де Дзерби о 3:2 с «Лионом» в меньшинстве: «Рад видеть такой менталитет и кураж «Марселя». Вышедшие на замену игроки помогли победить»
Роберто Де Дзерби оценил победу «Марселя» над «Лионом» (3:2) в Лиге 1.
С 5-й минуты провансальцы играли в меньшинстве после удаления Леонардо Балерди. Вышедшие на замену Поль Лирола, Улиссес Гарсия и Джонатан Роу забили по голу.
«Я не удивлен. Я очень рад видеть такой менталитет и такой кураж. Вышедшие на замену игроки помогли победить в матче 10 на 11.
Приятно было видеть после игры столь счастливые лица футболистов. Я горжусь ими», – сказал главный тренер «Марселя».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Лиги 1
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