Де Дзерби о 3:2 с «Лионом» в меньшинстве: «Рад видеть такой менталитет и кураж «Марселя». Вышедшие на замену игроки помогли победить» 

Роберто Де Дзерби оценил победу «Марселя» над «Лионом» (3:2) в Лиге 1.

С 5-й минуты провансальцы играли в меньшинстве после удаления Леонардо Балерди. Вышедшие на замену Поль Лирола , Улиссес Гарсия и Джонатан Роу забили по голу.

«Я не удивлен. Я очень рад видеть такой менталитет и такой кураж. Вышедшие на замену игроки помогли победить в матче 10 на 11.

Приятно было видеть после игры столь счастливые лица футболистов. Я горжусь ими», – сказал главный тренер «Марселя ».