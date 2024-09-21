Писарев о «Спартаке» в 90-х: «Нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи», бандиты – то же самое»
Николай Писарев рассказал об отношении к «Спартаку» бандитов и «ментов» в 90-х.
«В 90-х, самых лихих, мы были такими крутыми спартаковцами, нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи». Бандиты говорили: «Если кто тронет, нам скажи».
Мы в 90-е выигрывали все. Повезло, что все лихие годы мы прошли с победами и нас миновала шальная пуля», – рассказал бывший игрок «Спартака» Писарев в шоу «Карты, деньги, два мяча».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости