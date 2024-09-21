Писарев о «Спартаке» в 90-х: «Нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи», бандиты – то же самое»

Николай Писарев рассказал об отношении к «Спартаку» бандитов и «ментов» в 90-х.

«В 90-х, самых лихих, мы были такими крутыми спартаковцами, нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи». Бандиты говорили: «Если кто тронет, нам скажи».

Мы в 90-е выигрывали все. Повезло, что все лихие годы мы прошли с победами и нас миновала шальная пуля», – рассказал бывший игрок «Спартака » Писарев в шоу «Карты, деньги, два мяча».