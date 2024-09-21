  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Писарев о «Спартаке» в 90-х: «Нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи», бандиты – то же самое»
27

Писарев о «Спартаке» в 90-х: «Нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи», бандиты – то же самое»

Николай Писарев рассказал об отношении к «Спартаку» бандитов и «ментов» в 90-х.

«В 90-х, самых лихих, мы были такими крутыми спартаковцами, нас любили чиновники, бандиты, менты. Менты говорили: «Если кто тронет, нам скажи». Бандиты говорили: «Если кто тронет, нам скажи».

Мы в 90-е выигрывали все. Повезло, что все лихие годы мы прошли с победами и нас миновала шальная пуля», – рассказал бывший игрок «Спартака» Писарев в шоу «Карты, деньги, два мяча».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Это футбол, брат!»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoНиколай Писарев
Это футбол, брат!
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жена Карпина об успехе для «Спартака»: «Второе место. Первое у нас не разыгрывается особо, «Зенит» у нас побеждает все время»
17сегодня, 08:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Глушаков выведен из основы «Химок». «В лицо Артиге он говорит одно, а за спиной совсем другие вещи» (Иван Карпов)
4512 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Вест Хэма», «Ливерпуль» примет «Борнмут», «МЮ» против «Пэлас», в воскресенье «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»
4622 минуты назадLive
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Акрона», «Зенит» примет «Факел», ЦСКА против «Рубина», «Спартак» сыграет с «Динамо» в воскресенье
8552 минуты назадLive
Мостовой об Абаскале: «Надо брать в «Спартак», качественный специалист освободился. У нас многим поднимают резюме, он здесь почти два года дурил, наслаждался жизнью»
2758 минут назад
Медведев о покупке «Зенитом» россиян вместо бразильцев: «Никакого вектора по странам нет и не было. Он всегда один – подбор лучших игроков в соответствии с регламентом»
13сегодня, 10:55
Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Тяньцзинем». Спортс’’ покажет матч
3сегодня, 10:45
«К черту Израиль и все страны, поддерживающие такое. Свободу Палестине 🇵🇸». Зиеш об израильских солдатах в секторе Газа
129сегодня, 10:28Фото
Мостовой об отставке Абаскаля: «Таким посторонним людям у нас дают время, а заслуженным – нет. В «Гранаде» его быстро раскусили, главное, чтобы в «Спартак» обратно не позвали»
39сегодня, 10:25
«Прожектор Трибуны» – бесплатный образовательный курс от Спортса’’ для тех, кто хочет создавать качественный контент о спорте. Погнали учиться!
сегодня, 10:00Трибуна
«Не извиняться же Соболеву перед фанатами? Надо приносить пользу «Зениту» на поле, а не подстраиваться под болельщиков». Александр Горшков о форварде
16сегодня, 09:55
Ко всем новостям
Последние новости
Сперцян забил в трех матчах РПЛ подряд. У капитана «Краснодара» 4 гола на этом отрезке
3 минуты назад
«Реймс» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
5 минут назад
«Вест Хэм» – «Челси» – 0:2, Джексон сделал дубль к 18-й минуте. Санчо, Палмер, Мадуэке и Пакета играют
76 минут назадLive
«Челси» хочет перевести иск агента Зума к клубу и Грановской в арбитраж, Руби настаивает на суде
19 минут назад
«Акрон» – «Краснодар» – 0:2, Кордоба и Сперцян забили к 29-й минуте. Онлайн-трансляция
1326 минут назадLive
Шченсны попрощается с «Ювентусом» перед игрой с «Наполи» на «Альянц Стэдиум». Поляк провел 7 сезонов в Турине
134 минуты назад
«Рубин» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
1сегодня, 10:55
«Кризис «Реала»? Звучит как штука». Тренер «Эспаньола» перед матчем на «Бернабеу»
5сегодня, 10:48
Первая лига. «Родина» обыграла «Тюмень», «Торпедо» против «Шинника», «Сочи» сыграет с «Соколом»
7сегодня, 10:45
«Реал» – «Эспаньол». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
2сегодня, 10:32