«Пари НН» не побеждает 7 матчей подряд. Сегодня проиграли «Ахмату» в Кубке России

«Пари НН» продлил серию без побед до 7 матчей.

Сегодня нижегородцы уступили «Ахмату » (1:2) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сейчас клуб, набравший 1 очко, занимает последнее место в турнирной таблице группы C.

Ранее команда Саши Илича сыграла вничью с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ. До этого на счету «Пари НН » было 5 поражений подряд: с «Зенитом» (0:3), «Крыльями Советов» (1:3), «Краснодаром» (1:2) в Мир РПЛ, а также с ЦСКА (1:1, 2:4 по пенальти) и «Краснодаром» (0:1) в Кубке России.

В чемпионате России нижегородский клуб на данный момент занимает 12-е место с 7 очками.