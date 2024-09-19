«Пари НН» не побеждает 7 матчей подряд. Сегодня проиграли «Ахмату» в Кубке России
«Пари НН» продлил серию без побед до 7 матчей.
Сегодня нижегородцы уступили «Ахмату» (1:2) в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Сейчас клуб, набравший 1 очко, занимает последнее место в турнирной таблице группы C.
Ранее команда Саши Илича сыграла вничью с «Факелом» (0:0) в Мир РПЛ. До этого на счету «Пари НН» было 5 поражений подряд: с «Зенитом» (0:3), «Крыльями Советов» (1:3), «Краснодаром» (1:2) в Мир РПЛ, а также с ЦСКА (1:1, 2:4 по пенальти) и «Краснодаром» (0:1) в Кубке России.
В чемпионате России нижегородский клуб на данный момент занимает 12-е место с 7 очками.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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