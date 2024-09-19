«Ахмат» прервал серию из 8 матчей без побед – было 3 ничьих и 5 поражений. Грозненцы не выигрывали с июля
«Ахмат» прервал 8-матчевую серию без побед.
Сегодня команда Сергея Ташуева на выезде обыграла «Пари НН» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).
До этого «Ахмату» не удавалось победить в 8 матчах подряд в Мир РПЛ и Кубке России – 3 ничьих и 5 поражений.
Последнюю победу грозненцы одержали 31 июля над «Пари НН» (4:1).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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