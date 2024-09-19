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«Ахмат» прервал серию из 8 матчей без побед – было 3 ничьих и 5 поражений. Грозненцы не выигрывали с июля

«Ахмат» прервал 8-матчевую серию без побед.

Сегодня команда Сергея Ташуева на выезде обыграла «Пари НН» в матче 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России (2:1).

До этого «Ахмату» не удавалось победить в 8 матчах подряд в Мир РПЛ и Кубке России – 3 ничьих и 5 поражений.

Последнюю победу грозненцы одержали 31 июля над «Пари НН» (4:1).

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАхмат
logoСергей Ташуев
logoПари НН
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