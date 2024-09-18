«Престон» выбил «Фулхэм» из Кубка английской лиги по пенальти – 16:15. Серия из 34 ударов стала самой длинной в истории турнира

«Престон» выбил «Фулхэм» из Кубка лиги по пенальти – 16:15.

Основное и дополнительное время матча 3-го раунда Кубка английской лиги завершилось вничью – 1:1.

Серия пенальти стала самой длинной в истории турнира – 34 удара. Оба вратаря («Фулхэм» – Стивен Бенда , «Престон » – Фредди Вудмен ) удачно исполнили удары в качестве бьющих.

При счете 10:10 (обе команды к этому моменту не реализовали по одной попытке) игроки стали бить по второму кругу.

При счете 15:15 у «Фулхэма » промахнулся защитник Тимоти Кастань , а полузащитник Райан Ледсон из «Престона» поставил победную точку.