«Престон» выбил «Фулхэм» из Кубка английской лиги по пенальти – 16:15. Серия из 34 ударов стала самой длинной в истории турнира
«Престон» выбил «Фулхэм» из Кубка лиги по пенальти – 16:15.
Основное и дополнительное время матча 3-го раунда Кубка английской лиги завершилось вничью – 1:1.
Серия пенальти стала самой длинной в истории турнира – 34 удара. Оба вратаря («Фулхэм» – Стивен Бенда, «Престон» – Фредди Вудмен) удачно исполнили удары в качестве бьющих.
При счете 10:10 (обе команды к этому моменту не реализовали по одной попытке) игроки стали бить по второму кругу.
При счете 15:15 у «Фулхэма» промахнулся защитник Тимоти Кастань, а полузащитник Райан Ледсон из «Престона» поставил победную точку.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Sky Sports
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