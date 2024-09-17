Форвард «Райо» де Томас за день до матча посетил корриду во Франции без предупреждения. Клуб узнал об этом из соцсетей игрока

Рауль де Томас отправился на корриду, не предупредив клуб.

Форвард «Райо Вальекано», еще не сыгравший ни одного матча в этом сезоне, в прошлое воскресенье присутствовал на корриде, устроенной его агентом Алехандро Чичарро. Игрок отправился во Францию, не уведомив клуб, сообщает COPE.

Этот поступок вызвал негодование в клубе, поскольку игрок сделал это за день до матча «Райо» против «Осасуны» в 5-м туре Ла Лиги. Хотя нападающий успел вернуться на вечернюю тренировку, «Райо» уже рассматривает возможность наказания игрока.

Утверждается, клуб узнал об этом благодаря фотографиям футболиста в социальных сетях.