Замгендиректора ЦСКА Шевелев о трансферах: «В «Ливерпуле» один раз нужно взять футболиста за 100 млн. У нас скорее портфельная инвестиция: берешь 7-8 игроков, из них два заиграют»
«Давайте я вам расскажу, как происходит выбор футболиста в ЦСКА. Первое – готов человек ехать в Россию или нет. Второе – готов человек ехать в санкционный клуб или нет. Третье – готовы ли мы удовлетворить финансовые запросы игрока, потому что зарплаты у нас не самые большие. Четвертое – если мы берем его свободным, рынок изначально ограничен, потому что свободных игроков гораздо меньше. Пятое – если мы его берем несвободным, каким образом мы можем договориться о сумме с его клубом, а главное – как мы можем перевести? У нас чуть-чуть побольше ступеней отбора игрока, чем у любого клуба в России.
Раньше говорили: «Посмотрите, как селекция в «Ливерпуле» и других клубах? Они используют такую-то статистику». Там совсем другая селекция: тебе один раз нужно взять игрока за 100 миллионов. У нас скорее портфельная инвестиция: берешь семь-восемь игроков, из них два заиграют», – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий