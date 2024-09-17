Замгендиректора ЦСКА Шевелев о трансферах: «В «Ливерпуле» один раз нужно взять футболиста за 100 млн. У нас скорее портфельная инвестиция: берешь 7-8 игроков, из них два заиграют»

Евгений Шевелев рассказал о процессе трансфера футболиста в ЦСКА.

«Давайте я вам расскажу, как происходит выбор футболиста в ЦСКА . Первое – готов человек ехать в Россию или нет. Второе – готов человек ехать в санкционный клуб или нет. Третье – готовы ли мы удовлетворить финансовые запросы игрока, потому что зарплаты у нас не самые большие. Четвертое – если мы берем его свободным, рынок изначально ограничен, потому что свободных игроков гораздо меньше. Пятое – если мы его берем несвободным, каким образом мы можем договориться о сумме с его клубом, а главное – как мы можем перевести? У нас чуть-чуть побольше ступеней отбора игрока, чем у любого клуба в России.

Раньше говорили: «Посмотрите, как селекция в «Ливерпуле » и других клубах? Они используют такую-то статистику». Там совсем другая селекция: тебе один раз нужно взять игрока за 100 миллионов. У нас скорее портфельная инвестиция: берешь семь-восемь игроков, из них два заиграют», – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам в новом выпуске на ютуб-канале «Это футбол, брат!».