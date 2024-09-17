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«Пари НН» сыграет с «Локомотивом». Нижегородцы, приходите поддержать команду на стадионе!

В 9-м туре Мир РПЛ «Пари НН» встретится с «Локомотивом».

Матч пройдет в воскресенье, 22 сентября, в 19:00 на стадионе «Нижний Новгород».

«Пари НН» после восьми туров занимает 12-ю строчку, набрав семь очков. Железнодорожники же идут на третьем месте, имея 18 очков в активе. Приходите поддержать нижегородцев в матче против «Локо»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке.

Опубликовано: Sports
logoПари НН
натив
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