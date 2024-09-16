«Соболев будет капитаном команды не заигравших в «Зените». Посмотрите, сколько игроков зачахли после перехода». Наумов о форварде петербуржцев

Николай Наумов считает, что Александр Соболев не заиграет в «Зените».

«Мне не кажется, что Соболев заиграет в «Зените » — по крайней мере, предпосылок пока вообще нет. Нападающие, которые сейчас есть в команде, выглядят намного убедительнее. Тот же новичок Лусиано сейчас намного сильнее. Посмотрим, возможно, Александр адаптируется и будет играть, но шансов немного.

Вы посмотрите, сколько игроков после перехода в «Зенит» зачахли. Поэтому пока что кажется, что Соболев будет капитаном команды не заигравших в «Зените», – сказал бывший президент «Локомотива».