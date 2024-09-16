Менди продлил контракт с «Реалом» до 2027 года. Объявят в ближайшие дни (Marca)
Ферлан Менди продлил контракт с «Реалом».
29-летний защитник подписал соглашение сроком до 2027 года, сообщает Marca. Стороны согласовали договор еще летом.
«Реал» официально объявит о продлении сотрудничества с Менди в ближайшие дни.
Ферлан выступает за мадридскую команду с 2019 года. Статистику француза можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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