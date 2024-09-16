Менди продлил контракт с «Реалом» до 2027 года. Объявят в ближайшие дни (Marca)

Ферлан Менди продлил контракт с «Реалом».

29-летний защитник подписал соглашение сроком до 2027 года, сообщает Marca. Стороны согласовали договор еще летом.

«Реал » официально объявит о продлении сотрудничества с Менди в ближайшие дни.

Ферлан выступает за мадридскую команду с 2019 года. Статистику француза можно найти здесь .